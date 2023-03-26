غريغوري يخسر من بطل جورجيا في «تبليسي للجودو»

المصدر: جورجيا - البيان

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خسرغريغوري أرام لاعب منتخبنا الأول للجودو، أمام بطل جورجيا مايسور بالاسكور، في منافسات وزن تحت 90 كلغم، ببطولة تبليسي غراند سلام في جورجيا، وحقق بالاسكور لاحقاً الميدالية الذهبية، وكان غريغوري تخطى بجدارة بطل منتخب أذربيجان تاليبوف فوجار، أحد المرشحين للفوز بميدالية ذلك الوزن.

ويشارك منتخبنا في بطولة أنطاليا في تركيا، من 31 الجاري وحتى 2 أبريل المقبل، بخمسة لاعبين ولاعبات، وهم اللاعبون تلال شفيلي في وزن تحت 66 كلغم، وغريغوري أرام في وزن تحت 90 كلغم، وباشو نوغزاري في وزن تحت 81 كلغم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كلغم والوزن المفتوح، واللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كلغم، ويشرف على تدريب المنتخب المدرب فيكتور لاعب المنتخب الأول السابق.

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