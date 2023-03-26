77 لاعباً في بطولة مكتوم بن جمعة للسنوكر

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر بطولة الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم الرمضانية للسنوكر، من 29 الجاري إلى 15 أبريل المقبل، بمشاركة 77 لاعباً من داخل الدولة وخارجها.

وتقام المنافسات على صالة الاتحاد بدبي، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قدرها 30 ألف درهم.

وأوضح محمد عبد الله يوسف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن البطولة من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد سنوياً ويوليها أهمية كبرى، نظراً للمنافسات القوية التي تشهدها في ظل الإقبال الشديد والمتزايد على المشاركة فيها عاماً بعد عام.

وقال: تحظى البطولة في نسختها الجديدة بمشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني، واللاعبين المقيمين داخل الدولة، والعديد من اللاعبين الدوليين من دول الخليج العربي.

وأوضح: نظراً للإقبال الكبير على المشاركة فيها، تم توزيع اللاعبين المشاركين خلال القرعة، التي أجريت أمس السبت، على 16 مجموعة، يتأهل منهم أول وثاني كل مجموعة لدور الـ32، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من لاعبي منتخب الإمارات يشاركون في البطولة مثل خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي وعيسى السيد وعبدالله العطار ومحمد شهاب.

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