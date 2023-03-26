انطلاق منافسات «أبوظبي للألعاب الحكومية» في كريكيت سبورتس هب

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً الاثنين منافسات بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية في كريكيت سبورتس هب، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبدعم من دائرة الإسناد الحكومي، وبمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من إمارة أبوظبي.

وتشمل المنافسات 11 لعبة: كرة القدم، الرماية، البادل، اللياقة البدنية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الشطرنج، البادمينتون، الجري، الدراجات الهوائية.

وتقام بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية خلال الفترة من 27 مارس إلى 10 أبريل احتفاءً بشهر رمضان المبارك، ضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، وضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد.

وستخوض الفرق المشاركة من الجهات الحكومية المنافسات خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً، بأهداف تعزيز التعارف بين الموظفين في بيئة رياضية إيجابية جاذبة، وتشجيع أكبر عدد من الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً للحياة اليومية، إضافة إلى تعزيز مؤشر جودة الحياة.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تحفز الموظفين الحكوميين وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً إلى إرساء مستقبل أكثر قوة وصحة واستدامة.

وقال العواني: «إن التحديات الصحية تفرض علينا في مجلس أبوظبي الرياضي خلق فرص للموظفين الحكوميين للمشاركة جنباً إلى جنب مع زملائهم في العديد من الرياضات ضمن أجواء اجتماعية تنافسية، تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة لديهم».

وأضاف قائلاً: «نسعى لإحداث تغيير جذري في نمط الحياة للتغلب على الأمراض عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي ورياضي، ونعتمد على أفضل الدراسات والسبل لتحقيق التغيير في حياة كل أفراد المجتمع، وتعتبر بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية واحدة من برامجنا لتحقيق أهدافنا ضمن أجواء احتفالية واجتماعية التي تقام بمناسبة الشهر الكريم والمقدمة لموظفي حكومة أبوظبي».

ويشارك في كرة القدم 28 فريقاً من مختلف الجهات الحكومية بواقع 336 لاعباً، أما الرماية فقد استقطبت أيضاً 336 لاعباً ولاعبة، البادل 180 لاعباً ولاعبة، اللياقة البدنية 135 لاعباً ولاعبة، الكرة الطائرة 78 لاعباً، تنس الطاولة 49 لاعباً ولاعبة، كرة السلة 42 لاعباً ولاعبة، الشطرنج 44 لاعباً ولاعبة، البادمينتون 33 لاعباً ولاعبة.

وعلى هامش البطولة أيضاً سيتم تنظيم سباق للجري لمسافة 5 كم للرجال في كريكيت سبورتس هب يوم الخميس 6 أبريل وللسيدات في حلبة مرسى ياس يوم الثلاثاء 4 أبريل، وسباق آخر للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات لمسافة 60 كم للرجال الخميس 13 أبريل، و30 كم للسيدات في حلبة مرسى ياس الثلاثاء 11 أبريل، وسيبقى التسجيل مفتوحاً في سباقي الجري والدراجات الهوائية لحين موعدهما لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاركات من قبل موظفي حكومة أبوظبي.

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