غداً..«دبي لأصحاب الهمم» يدشن مهرجانه الرمضاني

المصدر: دبي - البيان

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يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم غداً الاثنين، النسخة الجديدة للمهرجان الرمضاني، الذي يتضمن فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث يشتمل على 45 برنامجاً ثقافياً ومجتمعياً في عدة محاور، تتضمن فقرات تراثية، والمجلس الرمضاني، ومسابقات وورشاً متنوعة، تخدم كل فئات «أصحاب الهمم»، برعاية بعض المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتقام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم سنوياً، تحت رعاية حرم المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حيث يشارك في النسخة الحادية عشرة 500 متسابق في مختلف الإعاقات من 62 جهة، والتي تشهد هذا العام مشاركة خليجية لتنتقل المسابقة من المستوى المحلي إلى الخليجي.

ويتنافس المتسابقون في فئات: حفظ القرآن كاملاً، 20 جزءاً، نصف القرآن، 10 أجزاء، سبعة أجزاء، خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، جزآن وجزء، بالإضافة إلى إحدى قصار السور، من أجل تشجيع «أصحاب الهمم» على الإقبال على كتاب الله، حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين لتعلم كتاب الله وتعليمه ونشر الثقافة القرآنية، خصوصاً أن حفظ القرآن يعد نوعاً من النشاط الذهني لأصحاب الهمم، حيث يسهم القرآن الكريم في تحسين النطق وتنمية الإدراك والانتباه، وتحفيز الذاكرة لديهم.

ويشتمل النشاط الرياضي على ألعاب كرة القدم، الكرة الطائرة، الشطرنج، البوتشي، الريشة الطائرة، الرماية، تنس الطاولة، المكفوفين، إضافة إلى الألعاب الترفيهية، فيما يستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة المهرجان، من أجل تحقيق كل الأهداف التي تقام من أجله، والذي يشهد فعاليات متنوعة، وجائزة القرآن الكريم، التي تشهد مشاركة على مستوى الخليج لأول مرة، وورش عمل، وأنشطة تفاعلية مع «أصحاب الهمم» وأسرهم، إضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية، منها بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

وقدم العصيمي في ختام حديثه، الدعوة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وأطياف المجتمع، للمشاركة الفاعلة في المهرجان الرمضاني، وخصوصاً أنه سيشهد مشاركة إيجابية من بعض الجهات الحكومية والخاصة في المجالس الرمضانية المجتمعية.

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