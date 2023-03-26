غدا.. ختام منافسات القوس والسهم بدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

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تختتم غداً منافسات بطولة القوس والسهم في دورة ند الشبا الرياضية التي تستمر يومين بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة العاشرة .

تتضمن المنافسات إقامة 5 فئات هي القوس المركب رجال، القوس الأولمبي رجال 18 سنة فما فوق، القوس الأولمبي شباب 14 و17عام، القوس الأولمبي سيدات 16 سنة فما فوق، القوس المركب - أصحاب الهمم.

وتقام جميع المنافسات على مسافة رمي 18 مترا داخل الصالة، وتتضمن 10 جولات لكل رام وفي كل جولة 3 أسهم وجميع الأهداف ثلاثية 40 سم تبعًا لقانون الاتحاد الدولي لمنافسات داخل الصالات.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم أن دورة "ند الشبا الرياضية" ترسخ الرؤى الداعمة لثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مواهبهم ومهاراتهم.

وقال: "أصبحت الدورة علامة مضيئة في تاريخ الأنشطة الرمضانية بفضل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي كان له الدور الحيوي والمؤثر في تعزيز القيم الداعمة لممارسة الأنشطة الرياضية في رمضان، وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة"

وأضاف: "مشاركة القوس والسهم في دورة ند الشبا تنطلق من قناعة راسخة بقيمة وأهمية مثل هذه الدورات الكبيرة في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز خبراتهم الميدانية، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد في العمل على توسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب التي تدعم المنتخبات الوطنية".

وأشار إلى أن الدورة تزداد قيمتها في منح اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية المختلفة فرصة مهمة لتعزيز جاهزيتهم البدنية والفنية والذهنية، بالإضافة إلى تكريس قيمتها وأهميتها في إرساء القيم الداعمة للتوجهات الوطنية.

على جانب أخر تواصلت منافسات بطولة البادل حيث أقيمت مباريات دور الـ 16 في فئة التصنيف المحلي 100نقطة، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل.

وشهدت نتائج أبرز المباريات فوز الثنائي روبرتو رودريجيز ومارتن نوشيز على الثنائي جوناثان جرين وكولين مارشال 6-0 و6-1، وفوز الثنائي حمد المازمي ومحمد القاسم على الثنائي سعود العارف وناصر البلوشي بنتيجة 6-4 و4-6 و10-5.

فيما فاز الثنائي فرانشيسكو رودريجيز وإجناسيو جونزاليز على الثنائي محمد الشامسي ودانيل بلانكو بنتيجة 6-1 و6-2، والثنائي عبدالله عبدالعزيز وفارس الجناحي على الثنائي سالم الهولي وأندريس بيريز بنتيجة 6-2 و4-6 و13-11.

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