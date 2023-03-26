380 لاعباً يدشنون «دولية الشارقة للشطرنج» اليوم

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تنطلق مساء اليوم الأحد بطولة الشارقة الدولية الثامنة والعشرون للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة 380 لاعباً بواقع 200 لاعب في بطولة الشطرنج السريع و180 لاعباً في بطولة الشطرنج الخاطف من 30 دولة، من بينهم 14 أستاذاً دولياً كبيراً .

بالإضافة إلى 6 أساتذة دوليين يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني، والذي أحرز أخيراً بطولة «تقويم الرياض». وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن البطولة محط أنظار الشطرنجيين على المستوى الدولي وهو ما يظهر من خلال مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين خصوصاً المصنفين دولياً.

وهو ما يرفع من قيمة ومستوى البطولة فنياً، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته الكريمة ومكارمه الدائمة للنادي وللاعبين.

وقال: اعتاد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على التنظيم الناجح والذي يليق بوضع النادي كأكبر أندية الشطرنج في العالم، والذي يضم المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للشطرنج ومقر الاتحاد العربي للشطرنج.

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