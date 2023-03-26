بني ياس يعزز صدارته لكأس سوبر الطائرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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عزز بني ياس صدارته جدول الأندية المشاركة في كأس السوبر للكرة الطائرة رجال، بعد تغلبه على الجزيرة 3-1، في مباراة الفريقين بالجولة الأولى للدورة المجمعة الثانية في صالة نادي بني ياس، ووصوله إلى 4 انتصارات، بعدما حسم صدارة الدورة المجمعة الأولى.

وواصل العين مطاردته للمتصدر في ثالث بطولات الكرة الطائرة للرجال هذا الموسم، بوصوله إلى 3 انتصارات، بعد تغلبه على شباب الأهلي 3-1، بينما ظل الجزيرة، بالمركز الثالث بانتصار واحد، وشباب الأهلي، في المركز الرابع دون أي انتصار.

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