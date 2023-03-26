شباب الأهلي ينشد التمسك بصدارة أقوياء اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يتطلع فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي المحافظة على صدارة الدوري، عندما يتجاوز ضيفه فريق اليد بنادي العين والمقرر إقامة لقائهم في العاشرة مساء اليوم على أرض صالة الشيخ مكتوم بن محمد في ختام الجولة الثانية بالدور النهائي بدوري رجال اليد، الذي عاد للدوران بعد توقف لمدة شهر من أجل عيون فريق اليد بنادي الشارقة بالبطولة الـ39 الخليجية للأندية أبطال الكؤوس.

وكان فريق شباب الأهلي قد حقق الفوز على العين في ختام الدور قبل النهائي للبطولة بنتيجة 16/‏19 وواصل مسيرته الناجحة في الجولة الأولى للدور النهائي للبطولة بفوزه على فريق الجزيرة 21/‏26 منحته صدارة المسابقة بفارق الأهداف عن الشارقة وبرصيد 5 نقاط لك منهما.

كما تشهد الجولة غداً الأحد المباراة الثانية والتي تمثل ختام الجولة الثانية للبطولة والتي يستقبل خلالها فريق مليحة نظيرة فريق الوصل في موقعة مثيرة نظراً لتشابه أوراق الفريقين من حيث النوع والكم الفني والعددي بلاعبي الناديين أصحاب الخبرات عكستها نتيجة التعادل بينهما التي أقيمت بنهاية الدور قبل النهائي 28/‏28، وكان الوصل قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب دبا الحصن 22/‏18، بينما خسر مليحة أمام العين بنتيجة 31/‏32.

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