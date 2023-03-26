الإمارات بطل جوجيتسو «ند الشبا الرياضية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توج منتخب الإمارات بلقب بطولة الجوجيتسو، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك.

وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية، هي: البادل، والكرة الطائرة، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وحصد لاعبو منتخب الإمارات المركز الأول بعد تحقيقهم 74 فوزاً وحصدهم 827 نقطة، وحصلوا على 34 ميدالية ملونة، بواقع 12 ميدالية ذهبية، و11 فضية، و11 برونزية، وجاء منتخب البرازيل في المركز الثاني بعد تحقيقه 47 فوزاً و677 نقطة، وحصل على 11 ميدالية ذهبية، و10 فضية، و9 برونزية، فيما حل منتخب كازاخستان في المركز الثالث بعد تحقيقه 6 انتصارات و60 نقطة.

وفي منافسات الأندية والأكاديميات، فاز نادي العين للجوجيتسو بالمركز الأول بعد تحقيقه 409 نقاط من 38 فوزاً، ليحصل على 6 ميداليات ذهبية، و5 فضية و6 برونزية، تلاه نادي بني ياس للجوجيتسو برصيد 380 نقطة من 30 فوزاً.

وحصوله على 7 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و4 برونزية، وحل فريق الشارقة للدفاع عن النفس في المركز الثالث برصيد 297 نقطة من 26 فوزاً، وحصولهم على 4 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و3 برونزية.

وتوج الفائزين في مختلف الفئات كل من ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وصالح المرزوقي، مدير إدارة الدعم المؤسسي بمجلس دبي الرياضي عضو اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية.

وأعرب محمد سالم الظاهري عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي تحققها البطولة في دورة ند الشبا سنوياً، وقال: «عدد المشاركين في هذه النسخة كبير على الرغم من أنها لمدة يوم واحد فقط، وطلبنا من اللجنة المنظمة أن تكون النسخة المقبلة على يومين؛ حتى يتسنى مشاركة عدد أكبر من اللاعبين واللاعبات، ويكفي أن المشاركين من 30 دولة».

وأضاف أن مثل هذه البطولات تسهم في انتشار اللعبة وتزيد من قاعدة اللاعبين، وفي النهاية نجني الحصاد من خلال مشاركة المواهب مع المنتخبات الوطنية، وهو ما رأينا حصاده في البطولة الآسيوية الأخيرة بالحصول على 16 ميدالية.

وأشار إلى أن كل نسخة من البطولة في دورة ند الشبا تكون لها بصمة مختلفة، خاصة زيادة عدد اللاعبين والدول، إضافة إلى أنها تقام في أجواء رمضانية رائعة بحضور جماهيري مميز في مجمع ند الشبا.

وأوضح أن البطولة لها أهداف كثيرة، منها اكتشاف المواهب الصغيرة ووضعها على الطريق، ولدينا عدد من المدربين والمتخصصين يتابعون مثل هذه البطولات، لاختيار أفضل العناصر وضمها للمنتخبات الوطنية، ولدينا في الأجندة عدد كبير من البطولات المحلية والدولية، وباتت أبوظبي موطن رياضة الجوجيتسو في العالم بالمشاركة الكبيرة التي ننظمها على مدار العام.

وقال يوسف عبدالله البطران: «تحظى بطولة ند الشبا للجوجيتسو باهتمام كبير من الجمهور وجميع اللاعبين، وفرضت نفسها ضمن أبرز بطولات الجوجيتسو المحلية، حيث يتسابق الأبطال في كل دورة إلى المشاركة فيها، لما تتمتع به من حسن تنظيم ومستوى فني قوي».

وعبّر البطران عن سعادته بالنجاح الذي تحققه دورة ند الشبا الرياضية من عام لآخر، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على إدراج الجوجيتسو ضمن قائمة الألعاب منذ 2018، ما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة وتعزيز انتشارها، وقال:

دورة ند الشبا تحظى بسمعة عالمية، ومشاركة لاعبين من 30 دولة تؤكد نجاحها الكبير ومدى قدرتها على استقطاب العديد من الأبطال والنجوم في ظل تنظيم احترافي وتحكيم على مستوى عالٍ.

إثارة البادل

شهد اليوم الثاني لبطولة البادل ضمن النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية إقامة منافسات الدور الأول للفئة المزدوجة إماراتي ووافد (مفتوحة)، وكان حافلاً بالإثارة.

حيث أسفرت نتائجها عن تأهل الثنائي المكون من روبيرتو رودريغيز وفارس الجناحي على حساب الثنائي محمد الفلاسي وروبن أرياس 6 - 0 و6 - 1، وتأهل سالم الهولي علي وأندريه بيريز فيرا بتغلبهما على محمد أحمد أهلي والبيرتو دوالدي 6 - 4 و6 - 3.

وفاز علي العارف وفيكتور مينا على عبدالله النعيمي وغونكالو دا كوستا بمجموعتين دون رد 6 - 2 و6 - 0، كما تأهل حمد الجناحي وأكسفير ماسون على حساب الثنائي مارتن نوشيز وعمر العوضي بتغلبهما عليهما بنتيجة 6 - 4 و7 - 6 و10 - 8.

وفاز الثنائي مايد العوضي وغابي ليما على عبدالله المرمر وفرانشيسكو فيرارو بمجموعتين دون رد 6 - 3 و6 - 2، وتأهل خافيير غارسيا لوبيز وعبدالله عبدالعزيز على حساب عيسى الشيباني ورودريغو نونيز بنتيجة 6 - 1 و6 - 3، وتغلب الثنائي حمد بن سمنوح وفرانشيسكو خافير على حمدان الجناحي وخيسوان غونزاليس بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 4 و6 - 3.

وضمن الثنائي محمد الشامسي ودانيل بلانكو عبورهما إلى الدور الثاني على حساب خالد بلهول الفلاسي وإيميليو ميساس بنتيجة 6 - 1 و6 - 1.

وتغلب عمار العوضي وكولن مارشال على محمود العطار ورانجان براديب بنتيجة 6 - 0 و7 - 5، وتأهل محمد المهيري وكارل موشنتاف على حساب محمد النعيمي وأرتام بودوفكين 6 - 3 و6 - 4، وفاز ماجد الجناحي وسيباستياو ميندونكا على عبدالله الشامسي ومروان الكايسي 6 - 1 و6 - 1.

وتأهل الثنائي أحمد سلطان وثامر أبو هيجلة بعد انسحاب الثنائي خلفان بلهول ومايكل مقصوديان، وبالطريقة نفسها تأهل الثنائي سعيد المري وبنيامين بالم على حساب محمد الهولي وإيشان شوبال، وتأهل عبدالرحمن سمير وحمد المزروعي إثر انسحاب الثنائي ناصر الكتبي وخافير سانتونجا.

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