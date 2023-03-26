3 لاعبين يتصدرون بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج

المصدر: دبي - البيان

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تصدر 3 لاعبين بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع التي انطلقت منافساتها، أول من أمس، بنادي دبي للثقافة والشطرنج بمشاركة 208 لاعبين ولاعبات يمثلون 31 جنسية.

وتحتفي بطولة «الوفاء لزايد» هذا العام بذكرى انطلاقها الـ21.

حيث حرص نادي دبي للشطرنج والثقافة على تنظيمها سنوياً منذ عام 2002 عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبنهاية منافسات اليوم الأول الذي شهد إقامة خمس جولات، تصدر ثلاثة لاعبين بالعلامة الكاملة (5 نقاط) وهم الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغور ميلادينوفيتش والفلبيني إبراهيم تولينتينو والأوكراني آدم توخاييف، يليهم في المركز الثاني سبعة لاعبين برصيد 4.5 نقاط هم التركي ميرت إردوغو والمصري أحمد عدلي .

والكازاخي أزمات أوتيغالييف والأوزبكي أليكسي بارسوف والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو والأوكراني ألكسندر زوباريف ولاعبنا سعيد إسحاق. حضر افتتاح البطولة تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وعثمان موسى عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، والحكم الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وجمع غفير من اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور.

وتحظى نسخة هذا العام من البطولة بمشاركة واسعة من اللاعبين الذين وصل عددهم إلى 208 لاعبين من كلا الجنسين، من بينهم 21 لاعباً من حملة الألقاب و10 لاعبين يحملون لقب أستاذ دولي كبير يتقدمهم الطاجيكي فاروق أمانوتوف، والمصري أحمد عدلي والصربي ايغور ميلادينوفيتش والكوبي والتر أرانسيبيا.

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