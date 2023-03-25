«الشارقة للمرأة» ينظم يوماً رياضياً مفتوحاً

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم نادي الشارقة الرياضي للمرأة، يوماً رياضياً مفتوحاً في ملاعب النادي اليوم وغداً، تقام خلاله منافسات في ألعاب كرة السلة «3 × 3»، والطائرة «4 × 4»، ورماية البندقية، وفقاً لنهج مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الهادفة إلى نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع النسائي.

وتخضع المنافسات للشروط المعتادة في ألعاب السلة والطائرة والرماية، ويتوج الفريق الفائز بالمركز الأول بكأس وميداليات ذهبية، فيما ينال الفريق الفائز بالمركز الثاني، ميداليات فضية، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث، على الميداليات البرونزية.

ورحبت نورة الحمر، رئيسة قسم الرياضة المجتمعية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالفرق المشارك، متمنية قضاء يوم رياضي ممتع ومفيد في ملاعب النادي التي تسعد دائماً باحتضان بنات النادي في كل الألعاب، مقدمة الشكر إلى كل الفرق، وإلى أعضاء الكوادر الفنية والإدارية والطبية على التفاني من أجل إنجاح فعالية اليوم الرياضي المفتوح.

ولفتت نورة الحمر إلى أن الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي المفتوح لسيدات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، يتمثل في نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع النسائي في ألعاب أولمبية رئيسية، تجسيداً لرؤية المؤسسة في رفع مستويات الوعي الرياضي للاعبات في كل الألعاب الرياضية، منها ألعاب كرة السلة والطائرة والرماية.

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