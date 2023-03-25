بطولة زايد الرياضية «المصغرة» الـ26 تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «إرث أبوظبي»، عن استضافة بطولة زايد الرياضية بنسختها المصغرة خلال شهر رمضان الجاري، وتنطلق اليوم حتي 8 أبريل، وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة إرث أبوظبي: برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واتباعاً لخطى والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نفخر بتقديم بطولة زايد الرياضية في نسختها السادسة والعشرين لهذا العام وإحياء ذكرى عزيزة علينا بعد انقطاع دام 3 سنوات. فخورون بالمشاركين من الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية فهم يجسدون حماساً وطموحاً كبيرين هذا العام، ونتمنى لكل مشارك حظاً سعيداً.

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من ناحية اخرى دعت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعبين والفرق الموهوبة من مختلف أنحاء دولة الإمارات لعرض مهاراتهم والتنافس على جوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 184 ألف درهم، عبر مختلف الفئات الرياضية التي تشمل كرة القدم والملاكمة والبادل والرماية والسباحة، وستُقام البطولة التي طال انتظارها منذ 2019 في المرافق الرياضية الحديثة لدى إتزان فتنس، وتقدم منافسات للرجال والنساء والشباب والأطفال من مختلف الفئات العمرية ليعرضوا مهاراتهم الرياضية.

وتنطلق مباريات كرة القدم للأطفال يوم 25 مارس، ومباريات كرة القدم للنساء من 27 مارس إلى 29 مارس، ومباريات البادل من 27 مارس إلى 31 مارس، ومنافسات الملاكمة يومي 31 مارس و1 أبريل، ومنافسات السباحة يوم 1 أبريل، ومنافسات الرماية أيام 1 و4 و8 أبريل، وتختتم البطولة بمباريات كرة القدم للرجال التي تُقام من 2 أبريل إلى 8 أبريل.

وتشمل الجوائز النقدية 24 ألف درهم للمركز الأول في كرة القدم للرجال والنساء، و10 آلاف درهم للمركز الأول في الرماية، و5 آلاف درهم للمركز الأول في البادل، و5 آلاف درهم للمركز الأول في الملاكمة لفئة الرجال، و2,500 درهم للمركز الأول في الملاكمة لفئة الشباب.

تأسيس

الجدير بالذكر ان البطولة أسست قبل 26 سنة تكريماً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه تجسيداً لحبه للرياضة ونمت هذه المبادرة الرائعة خلال ربع القرن الماضي لتصبح منصة لمجتمع الرياضيين المزدهر في الإمارات، وألهمت ما يزيد على 40 ألف رياضي و590 فريقاً، كما تم منح جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 28 مليون درهم.

لا يزال هناك متسع من الوقت للفرق والرياضيين للمشاركة في المنافسات برسوم قدرها 50 درهماً للفرد لرياضة السباحة، و250 درهماً للفرد لرياضة البادل، و500 درهم للفرد لرياضة الرماية، و600 درهم للفريق لكرة القدم للأطفال، و1,000 درهم للفريق لكرة القدم للرجال والنساء. كما يمكن للراغبين في التسجيل في فئات الملاكمة فعل ذلك عن طريق التواصل مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة للملاكمة.

استقبال

قالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لإرث أبوظبي: نتطلع لاستقبال المشاركين والجمهور في بطولة زايد الرياضية، فلطالما استضفنا في إرث (فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقاً) هذه البطولة منذ تأسيسها في عام 1997، وهي تُشكِّل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وتراث إرث أبوظبي. متأكدون بأن جميع منافسات ومباريات البطولة ستكون مليئةً بالحماس ونشجع العامة على حضور المباريات وتشجيع المشاركين.

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