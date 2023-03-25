انطلاق «أكتيف هب» الرمضانية الاثنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق بعد غدٍ بطولة «أكتيف هب الرمضانية» حتى 6 أبريل المقبل، وتشمل البطولة منافسات كرة القدم والسلة واللياقة البدنية والسباحة والآيروبيك، موزعة على 20 مدرسة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، فيما تقام يومي 10 و11 أبريل المقبل فعاليات رياضية وأنشطة في مدرسة خليفة أ، تتضمن مسابقة كرة القدم للأطفال والذكور، ومسابقة كرة السلة للإناث، وحصص اللياقة البدنية، والأيروبك للإناث، والسباحة.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: سعداء بتنظيم بطولة أكتيف هب، بما يسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين جميع المشاركين، وسط أجواء إيجابية وتنافسية، وتعد البطولة ملتقى رياضياً مهماً يجسد نهج مجلس أبوظبي الرياضي الراسخ في تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً للحياة.

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