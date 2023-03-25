50 فعالية للسيارات واللياقة في حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت حلبة مرسى روزنامة حافلة بالأنشطة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، تتضمن أكثر من 50 فعالية للسيارات واللياقة البدنية، بما في ذلك تجارب القيادة والركوب، وبطولات الكارتينج، وأيام القيادة.

ويمكن للراغبين باختبار تجربة اجتياز منعطفات حلبة مرسى ياس، المشاركة في فعاليات أيام القيادة في ياس، ويشرف عليها مدربون على أسطول من السيارات الفريدة، بما في ذلك سيارة بورشه تايكان توربو ذات التصميم المميز، وسيارة أستون مارتن «جي تي4» بأدائها الرياضي أما محبو سباقات الفورمولا1، فيمكنهم اختبار تجربة قيادة YAS3000 والتي تعد أقرب تجربة قيادة للفورمولا1 يمكن للسائقين الهواة اختبارها.

وتقام الجولة الختامية من تحدي «ياس سوبر ستريت» بين 31 مارس و1 أبريل المقبل، لتتويج ملك سباقات الدراج، وتفتح المواجهة النهائية لبطولة الدراج الحماسية باب الحضور مجاناً أمام الجمهور، وتفتح ياس كارت زون أبوابها أمام جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار في بطولة الكارتينغ الرمضانية، وتضم البطولة فئات التحمل والسيدات، والسائقين الصغار، فيما تستضيف «ياس كارت زون» في عطلة عيد الفطر فعاليات سباقات سلسلة سودي العالمية للكارتينغ للكبار والصغار، كما تفتح ياس أبوابها أمام محبي ممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية خلال مجموعة واسعة من الفعاليات المسائية.

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