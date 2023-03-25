الريشة الطائرة في المعرض الرياضي المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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شارك اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في المعرض الرياضي المجتمعي الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة في دبي تحت شعار الرياضة أسلوب حياة وذلك بحضور اتحادات الرياضة للجميع،وكرة الطاولة والشطرنج وألعاب القوى والقوس والسهم والكاراتيه والغولف والرياضات الالكترونية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وافتتح المعرض سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة يرافقه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة بحضور نوره الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وناصر المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وأكدت نوره الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن المعرض فرصة كبيرة للتعريف برياضة الريشة الطائرة من حيث قوانين اللعبة والفئات العمرية ومراكز التدريب والمبادرات التي يقدمها الاتحاد في مجال اللعبة، وأشارت إلى حرص اتحاد اللعبة على التفاعل مع كافة مبادرات وبرامج الهيئة العامة للرياضة ومن ضمنها مشروع الألعاب المدرسية ومشروع رعاية الموهوبين، إضافة لمبادرات وبرامج اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والتي ينفذها الاتحاد بدعم الهيئة العامة للرياضة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

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