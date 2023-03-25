مباراتان في انطلاق الجولة الثانية بأقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يعود دوري رجال اليد اليوم للدوران بعد توقف دام لمدة شهر تقريباً بسبب مشاركة الشارقة ببطولة الخليج الـ39 للأندية أبطال كؤوس كرة اليد، والتي توج بلقبها فريق الكويت الكويتي، وحل النجمة البحريني وصيفاً، والملك الشرقاوي ثالثاً.

وتشهد عودة المنافسات في الجولة الثانية بالدور النهائي بدوري رجال اليد والتي تشهد مباراتين تنطلقان في العاشرة مساء اليوم يستضيف في الأولى فريق الجزيرة بالعاصمة فريق النصر، ويحل في الثانية فريق دبا الحصن ضيفاً على الشارقة.

وتستكمل الجولة غداً الأحد بمباراتين، حيث يلتقي في الأولى فريق مليحة مع ضيفه فريق الوصل، وفي الثانية يستقبل فريق شباب الأهلي نظيره فريق العين.

ويتطلع فريق الجزيرة للفوز على ضيفه فريق النصر لتعويض خسارته في الجولة الأول للدور النهائي للبطولة أمام شباب الأهلي، وبنفس الوقت يمني فريق النصر العودة من العاصمة بفوز على الجزيرة لتعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام الشارقة، فيما يسعى الأخير لتحقيق الفوز على ضيفهم دبا الحصن، لاعتلاء القمة.

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