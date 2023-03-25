500 لاعب يتنافسون على ألقاب «البادل»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت بطولة البادل ضمن النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية التي انطلقت منافساتها أول من أمس بمجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار:«قدرات لا حدود لها» رقماً قياسياً بتخطي عدد المشاركين فيها هذا العام حاجز الـ500 لاعب ولاعبة من الهواة والمحترفين سيتنافسون في 7 فئات محلية ودولية مختلفة.

وتستمر منافسات البادل على مدار 18 ليلة رمضانية وتعتبر الأطول ضمن الجدول الزمني للدورة، الذي يتضمن 8 ألعاب تشمل إضافة للبادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وشهد اليوم الأول لبطولة البادل إقامة 15 مباراة لحساب الدور الأول لفئة التصنيف المحلي «100 نقطة» وجاءت منافساتها قوية ومثيرة، ما يؤكد المستويات المتطورة التي وصلت إليها رياضة البادل في السنوات الأخيرة.

دور

وأكد سعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل أن عدد اللاعبين المشاركين في بطولة البادل ضمن النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية تضاعف 10 مرات مقارنة بالنسخة الأولى التي انطلقت في 2013، مشيراً إلى أن عدد المشاركين حالياً وصل إلى 500 لاعب ولاعبة فيما لم يكن يتعدى 50 لاعباً قبل 10 سنوات، ومنوهاً بالدور الكبير الذي لعبته الدورة في زيادة شعبية اللعبة وانتشارها في الإمارات.

وقال المري إن البادل ولدت في دورة ند الشبا وانطلقت منها لتصبح أكثر الألعاب تطوراً والأسرع نمواً في السنوات الأخيرة بفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وأضاف: يبدو تطور البادل واضحاً من خلال اتساع قاعدة الممارسين وزيادة عدد الأندية وانتشار الملاعب في المجمعات السكنية والمدارس ونحن مستمرون في اتحاد البادل في بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف والطموحات.

وأكد المري جاهزية منتخبنا الوطني للبطولة الدولية لتقديم أداء قوي يعكس تطور مستواه بعدما توج العام الماضي بلقب البطولة الخليجية، مشيراً إلى أنه تم توزيع المنافسات بشكل يسمح للاعبي المنتخب بالمشاركة في الفئات المحلية ثم الفئة الدولية الذهبية ما يساعدهم على الاستعداد الجيد للبطولة الدولية

وكشف المري عن توزيع منافسات البادل على 3 أسابيع، حيث يقام في الأسبوع الأول منافسات الفئات المحلية التي تضم 5 تصنيفات مختلفة، وهي فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (رجال)، التصنيف المحلي 10 نقاط (سيدات)، التصنيف المحلي 100 نقطة (مفتوحة)، الفئة المزدوجة إماراتي ووافد (مفتوحة)، فئة الناشئين دون 16 عاماً، وتقام منافسات الفئة الدولية الذهبية في الأسبوع الثاني قبل أن تختتم البطولة الدولية منافسات البادل في الأسبوع الثالث.

وقال المري إن الهدف من إطلاق فئة الناشئين يأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة والبحث عن مواهب جديدة والتركيز عليها لتكون رافداً مهماً للأندية والمنتخب الوطني في المستقبل، وأضاف: كشفت مشاركتنا في بطولة العالم نوفمبر الماضي عن فروقات في المستوى بيننا وبين المنتخبات الأخرى، لذا قررنا التركيز أكثر على الفئات العمرية وصقل المواهب بين المشاركين من فئة التصنيف المحلي 100نقطة في دور الـ32، حيث أقيمت 16 مباراة في اليوم الأول ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وتجري اللجنة المنظمة سحوبات يومية على جوائز قيمة للجمهور الحاضر في مجمع ند الشبا الرياضي لمتابعة المنافسات، وتتضمن السحوبات جوائز مالية قيمة بالإضافة إلى السحب على 6 سيارات فورد من أحدث طراز مقدمة من شركة الطاير للسيارات، كما أعدت منطقة الطعام التي وزعت فيها عربات الطعام من المشاريع الصغيرة تشجيعاً للمستثمرين الوطنيين في بداية مشروعاتهم.

نتائج

أسفرت نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز فريق روبرتو رودريجيس ومارتين نوشيز على فريق مروان القيسي وإشان شوبال (6-1 و6-2) وفوز فريق جوناثان جرين ومرشال على فريق محمد الهولي وبلال جورني (6-4 و4-6 و10-8)، وفوز فريق عمير الزرعوني وحميد بن لاحج على فريق خالد الفلاسي وخلفان بالهول (3-6 و6-3 و10-7) وفوز فريق عيسى المرزوقي وأحمد مصطفى على فريق حمد عبدالله ومحمد المهيري (6-2 و2-6 و11-9)، وفوز فريق سعود العارف وناصر البلوشي على فريق سعيد منانة وعبدالله السويدي (6-4 و7-6)، وفوز فريق حمد المازمي ومحمد القاسم على فريق محمد الفلاسي وسعيد مالك (4-6 و6-2 و10-2).

كما فاز فريق محمد الشامسي ودانيل دوبازو على فريق محمود العطار وديفيد ويليام (6-0 و6-0)، وفاز فريق فرانشسكو رودريجيس وإجناسيو جونزاليس على فريق فيندر شوهان وأمينو آدم (6-0 و6-0)، وفاز فريق عبدالله عبدالعزيز وفارس الجناحي على فريق ماريا مارتينيز وفوفا نيكولينكو (6-2 و6-0)، وفاز فريق سالم الهولي وأندريس فيرا على فريق سامي السيد وخوليو بيريز (7-6 و6-3)، وفاز فريق رانجان باراديب وربيع المرستاني على فريق حمدان الجناحي ومحمد الجناحي (6-0 و6-3)، وفاز فريق علي العارف وفيكتور مينا على فريق إميليو ميساس وجسوان بيبو (4-6 و6-3 و12-10).

وفاز فريق جونزالو توريس وفابريزيو جوريرو على فريق كارل شفيق وكلوديو كاساسيكا (3-6 و6-4 و10-3)، وفاز فريق معمر أمين وناصر حمودة على فريق محمد البوفلاسة وعبدالله الشامسي (5-7 و6-3 و10-6)، وفاز فريق خافير لوبيز وسيرجيو الكوريسا على فريق أرتيم بودوفكين ومحمد النعيمي (6-0 و6-0) كما تأهل فريق حمد الجناحي وماهر جوزيف لانسحاب فريق مايكل ماكسوديان وجاد رباحي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز