بمشاركة 500 لاعب..البادل يفتتح منافساته في دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

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شهد اليوم الافتتاحي لدورة ند الشبا الرياضية في نسختها العاشرة، إقامة 16 مباراة في الدور الأول لمنافسات بطولة البادل التي يشارك فيها 500 لاعب من المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات.

وتقام الدورة تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، والكرة الطائرة، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

حضر منافسات اليوم الأول الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، حيث اقيمت منافسات قوية بين المشاركين من فئة التصنيف المحلي 100نقطة في دور الـ 32. وأسفرت أبرز نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز فريق روبرتو رودريجيس ومارتين نوشيز على فريق مروان القيسي وإشان شوبال (6-1 و6-2) وفوز فريق جوناثان جرين ومرشال على فريق محمد الهولي وبلال جورني (6-4 و4-6 و10-8)، وفوز فريق عمير الزرعوني وحميد بن لاحج على فريق خالد الفلاسي وخلفان بالهول (3-6 و6-3 و10-7) وفوز فريق عيسى المرزوقي وأحمد مصطفى على فريق حمد عبدالله ومحمد المهيري (6-2 و2-6 و11-9)، وفوز فريق سعود العارف وناصر البلوشي على فريق سعيد المنانا وعبدالله السويدي (6-4 و7-6)، وفوز فريق حمد المازمي ومحمد القاسم على فريق محمد الفلاسي وسعيد مالك (4-6 و6-2 و10-2).

و أكد سعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل أن عدد اللاعبين المشاركين في بطولة البادل ضمن النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية تضاعف 10 مرات مقارنة بالنسخة الأولى التي انطلقت في 2013. وأشار إلى أن عدد المشاركين حالياً وصل إلى 500 لاعب ولاعبة فيما لم يكن يتعدى 50 لاعبا قبل 10 سنوات، ومنوها بالدور الكبير الذي لعبته دورة ند الشبا الرمضانية في زيادة شعبية اللعبة وانتشارها في الإمارات.

وقال: "البادل ولدت في دورة ند الشبا وانطلقت منها لتصبح أكثر الألعاب تطورا والأسرع نموا في السنوات الأخيرة بفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل". وأضاف: "يبدو تطور البادل واضحا من خلال اتساع قاعدة الممارسين وزيادة عدد الأندية وانتشار الملاعب في المجمعات السكنية والمدارس.

وأكد المري جاهزية منتخب الإمارات للمشاركة في البطولة الدولية، التي تقام نسختها الأولى هذا العام من خلال دورة ند الشبا الرياضية، لتقديم أداء قوي يعكس تطور مستواه بعدما توج العام الماضي بلقب البطولة الخليجية.

وقال: "تم توزيع المنافسات بشكل يسمح للاعبي المنتخب بالمشاركة في الفئات المحلية ثم الفئة الدولية الذهبية ما يساعدهم على الاستعداد الجيد للبطولة الدولية. وأعلن عن توزيع منافسات البادل على 3 أسابيع، حيث يقام في الأسبوع الأول منافسات الفئات المحلية التي تضم 5 تصنيفات مختلفة، وهي فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (رجال)، والتصنيف المحلي 10 نقاط (سيدات)، والتصنيف المحلي 100 نقاط (مفتوحة)، والفئة المزدوجة اماراتي ووافد (مفتوحة)، وفئة الناشئين دون 16 عاما، بينما تقام منافسات الفئة الدولية الذهبية في الأسبوع الثاني قبل أن تختتم البطولة الدولية منافسات البادل في الأسبوع الثالث.

وأكد أن الهدف من إطلاق فئة الناشئين يأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة والبحث عن مواهب جديدة والتركيز عليها لتكون رافدا مهما للأندية والمنتخب الوطني في المستقبل.

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