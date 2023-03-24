أحمد الفلاسي: 18 اتحاداً تنتقل لمقارها الجديدة الصيف المقبل

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة شرعت حالياً في تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية، والخاصة باستحداث مقار جديدة لاتحادات الرياضات الفردية بالدولة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الرياضية بالدولة وإحداث نقلة نوعية بالنهوض بالعديد من الألعاب الفردية والوصول بها إلى منصات التتويج العالمية، وقال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أول من أمس، إن الهيئة توصلت بعد دراسات لواقع الاتحادات المعنية بالألعاب والرياضات الفردية بالدولة، إلى وجود نحو 18 اتحاداً رياضياً، ليس لديها مقار خاصة بها تسهم في ممارستها مهامها بشكل متكامل، الأمر الذي دعا بالهيئة إلى تقييم ودراسة كافة الحلول الممكنة في هذا الشأن.

وتابع معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي: خرجت الدراسة بعدد من المبادرات تم على إثرها إقرار آلية تقوم على إعادة صيانة وتجهيز مقر اللجنة الوطنية الأولمبية، بحيث يكون قادراً على استيعاب تلك الاتحادات، مشيراً في الوقت نفسه بأن الهيئة العامة للرياضة، حددت فترة الصيف المقبل، موعداً لانتقال تلك الاتحادات إلى مقارها الجديد.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرياضة، على أهمية دور اتحادات الألعاب الفردية في تطوير قطاع الرياضة والرياضيين في الدولة، مبيناً بأن المقار الجديدة تعتبر إضافة مهمة في مسيرة الإنجازات.

وقال: تقع على عاتق اتحادات الرياضات الفردية، مسؤولية اكتشاف المواهب وصقل المهارات وصناعة الأبطال الأولمبيين، ما يشكل دعماً إضافياً لمسيرة الاتحادات الوطنية ومشاركاتها، وصولاً لجني الثمار وتحقيق الميداليات الأولمبية الملونة في مختلف الألعاب الفردية.

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