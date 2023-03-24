اتفاقية لاستقطاب مواهب الغولف الصاعدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع اتحاد الإمارات للغولف اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة بالمز الرياضية، تهدف إلى استقطاب ودعم اللاعبين الصغار وتطوير مستوياتهم، من أجل بناء جيل جديد ينافس في مختلف البطولات والمشاركات العالمية. وقال اللواء طيار (م) عبد الله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، إن الاتفاقية بدأت كفكرة قبل عام من أجل إعداد برامج لتطوير اللاعبين الإماراتيين والمقيمين.

وأضاف: لدينا ما يؤهلنا للوصول بلعبة الغولف إلى العالمية، الأمر الذي يحتاج إلى مجهود ودعم من قبل الاتحاد، ومن قبل اللاعبين، حيث كانت الرؤية استضافة بطولات داخل الدولة، وهو ما حققناه، وحالياً نتطلع لمزيد من الشراكات.

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