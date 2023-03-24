250 لاعباً يتنافسون على بساط الجوجيتسو في «ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تنطلق في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم منافسات بطولة الجوجيتسو في مجمع ند الشبا الرياضي بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وتقام منافسات بطولة الجوجيتسو ضمن 5 فئات مختلفة، تشمل فئة الرجال (18 سنة فما فوق) من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 62 إلى 100 كيلوغرام، وفئة الأساتذة (30 سنة فما فوق) من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 62 إلى 100 كيلوغرام.

كما تتضمن فئة السيدات (18 سنة فما فوق) من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 55 إلى 85 كيلوغراماً، والناشئين (16 – 17 سنة) من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي للأوزان من 52 إلى 85 كيلوغراماً، والناشئات (16 – 17 سنة) من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي للأوزان من 44 إلى 75 كيلوغراماً.

وأكد عادل البناي رئيس اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرياضية اكتمال كل التجهيزات لانطلاقة بطولة الجوجيتسو التي شهد التسجيل فيها إقبالاً كبيراً بحكم شعبيتها الواسعة في الإمارات، مشيراً إلى أنه تم الاكتفاء بتسجيل 250 لاعباً ولاعبة لأن متطلبات التنظيم لا تسمح بأكثر من هذا العدد. وأضاف: نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في بطولة الجوجيتسو تم التفكير في إضافة يوم ثان للمنافسات لكن ذلك لم يكن ممكناً بسبب البرنامج الزمني المضغوط للدورة ونتمنى أن تكون الفرصة متاحة للجميع في النسخة المقبلة.

وأوضح البناي أن المشاركة الواسعة دليل على الاختيار الناجح لضم رياضة الجوجيتسو ضمن قائمة الألعاب الـ8 لدورة ند الشبا الرياضية في ظل ما تشهده من انتشار واسع ونمو سريع على مستوى الدولة.

أهمية متنامية

من جهته، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تكتسب دورة ند الشبا الرياضية أهمية متنامية عاماً بعد عام، وتعد واحدة من أبرز البطولات التي تقام خلال الشهر الفضيل، وتستقطب مشاركات شريحة واسعة من المجتمع بكل أطيافه، الساعين إلى الحفاظ على النشاط الرياضي خلال الشهر الفضيل، ومعدلات عالية من اللياقة والجاهزية لخوض الاستحقاقات المختلفة».

وأضاف الشامسي: «مستويات الإقبال على المشاركة في بطولة الجوجيتسو متميزة كعادتها، وباب التسجيل أغلق قبل أسبوع، لا سيما أن البطولة تمثل فرصة جيدة بالنسبة للاعبين لتعزيز خبرتهم وصقل مهاراتهم كونها تجمع نخبة من اللاعبين المحترفين المصنفين عالمياً».

ويشرف اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم البطولة، كما يوفر طاقماً تحكيمياً معتمداً، حيث سيتم تطبيق «الإصدار الأخير» من قانون الاتحاد الدولي للجوجيتسو في تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة، ويتم تنظيم المسابقات بالقرعة بنظام خروج المغلوب.

وتعد رياضة الجوجيتسو واحدة من أكثر الرياضات شعبية على مستوى الدولة، وتعد العاصمة أبوظبي موطناً عالمياً للعبة، وأكبر مطور لها على مستوى العالم، ومنذ الإعلان عن موعد انطلاق البطولة، كان هناك إقبال كثيف على التسجيل من قبل لاعبي الأندية والأكاديميات من الجنسيات والفئات الوزنية المختلفة.

وانطلقت مساء أمس منافسات بطولة البادل وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، على أن تقام منافسات بطولة القوس والسهم في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي على مدار يومي غدٍ وبعد غدٍ في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضية، تعقبها منافسات بطولة المبارزة التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء في الصالة الرئيسية.

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