منتخب الدراجات يعسكر في إسبانيا

المصدر: دبي -البيان

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غادر منتخبنا الوطني للدراجات إلى إسبانيا من أجل خوض أطول معسكر خارجي أوروبي لمنتخب الكبار يستمر 67 يوماً.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، رئيس لجنة المنتخبات، على أهمية المعسكر الإعدادي الحالي للاعبين، وتوجه إليهم بالشكر على مغادرة الدولة وأسرهم في هذه الفترة وخلال شهر رمضان المبارك، من أجل التدريبات الإعدادية للبطولة المقبلة المهمة. وقال بوعصيبة: «يخوض خلال هذه الفترة قائد المنتخب الوطني أحمد المنصوري مشاركة مهمة، في كأس الأمم للمضمار في كندا، للمرة الثانية بعد المشاركة الناجحة له لأول مرة في كأس الأمم للمضمار في القاهرة ».

وأوضح بوعصيبة، أن بعثة المنتخب تضم وجهين صاعدين وسيكون لهما دور مهم مع منتخب الدراجات في المستقبل وهما عبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، بقيادة 3 لاعبين يملكون خبرة كبيرة في تاريخ الدراجات الإماراتية.

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