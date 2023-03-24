ختام دوري قفز الحواجز اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعود فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية بالدولة إلى أكاديمية بوذيب للفروسية مساء اليوم للجولة الختامية من دوري الإمارات لونجين في نسخته الحادية عشرة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، وبدايتها ستكون بمنافسات مسائية رمضانية في الأسبوع التاسع لدوري القفز، ويشتمل على 10 أشواط تقام اليوم وتستكمل مساء يوم غد، وأبرز ملامحها أنها تقام على ميدانين بلجنتي تحكيم، وتتضمن منافسة نهائي فرق أساتذة دوري القفز، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها 125 سم، وشهدت ميادين الفروسية أربعة منها بالموسم، الأولى على ذات الميدان آخر أكتوبر الماضي، والثانية والرابعة على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي نوفمبر وديسمبر الماضيين، والثالثة على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، ويتضمن لقاء الأسبوع منافستين بمواصفات المرحلتين للخيول العربية، على مسار يتراوح ارتفاع حواجزه بين (60 ـ 80) سم، وبقية الأشواط للفرسان من فئة المبتدئين بمواصفات الجولة الواحدة في منافسة اليوم الأول على حواجز (90 ـ 100) سم، والثانية يوم غد بصعود الفائز للمرحلة التالية على ذات الارتفاع، وبقية الأشواط مفتوحة المشاركة من مرحلتين، وبصعود الفائز على حواجز من 115 سم وحتى 135 سم.

وتتواصل منافسات القفز بالموسم حتى آخر أبريل القادم، وفيه سيختتم ميدان الأكاديمية فعالياته الموسمية لقفز الحواجز ببطولة الإمارات مطلع أبريل، ومن بعدها تنتقل المنافسات إلى الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، حيث يشهد منافستين أسبوعيتين ضمن دوري القفز ونهائي منافسات النسخة الحادية عشرة للدوري في ختام الموسم.

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