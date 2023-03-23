فريق إماراتي ينافس لايبزيغ الألماني في «ريد بل فور 2 سكور»

المصدر: دبي - البيان

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يضع فريق «فور جايز» الإماراتي بعد فوزه في تصفيات أول نسخة من «ريد بل فور 2 سكور»، والتي أقيمت في الشارقة، نصب عينيه على اللقب العالمي للبطولة الكروية للهواة، والتي ستقام في نادي أر بي لايبزيغ الألماني.

وذلك بعد منافسات جمعت فرقاً من أنحاء الإمارات في البطولة الجديدة والمبتكرة لكرة القدم مع فرق رباعية، ويسافر الفريق المحلي «فور جايز»، إلى مقر أحد عمالقة الدوري الألماني لكرة القدم، نادي أر بي لايبزيغ، للمشاركة في النهائي العالمي في وقت لاحق من هذا العام، ومواجهة 25 من الفرق المتأهلة بدورها من تصفيات بلدانها.

ولا شك أن الفريق سيستفيد من الخبرات الكروية السابقة لمساعدته في سعيه لتحقيق المجد العالمي. لا سيما وأن قائد الفريق سعيد ناصر (29 عاماً)، من المخضرمين على هذا الصعيد، إذ سبق أن مثل الإمارات في النهائيات العالمية لبطولةٍ من ريد بل لهواة كرة القدم في البرازيل وقطر، ويتطلع اليوم لرحلته المقبلة إلى لايبزيغ. وقال سعيد ناصر: «ما زلت لا أصدق أننا فزنا، وكانت المباراة الأخيرة متقاربة جدا، ولم نفز إلا في اللحظات الأخيرة، والخطوة التالية تتمثل بسفرنا إلى ألمانيا».

وتأتي البطولة الجديدة كلياً مع لمسة خاصة تزيد من مستوى الحماسة والتشويق، من خلال احتساب كل هدف هدفين في الدقيقة الأولى والدقيقة الأخيرة من المباريات التي تمتد على 10 دقائق.

على جانب آخر، استمتع اللاعب المصري الدولي طاهر محمد طاهر نجم الأهلي المصري، بالتأكيد بمستوى الحركة الذي رافق البطولة، وقال: «قوانين البطولة شكلت عنصراً مهماً في تغيير شكل المباراة وجعلها أكثر حدة وندّية، ومن الممتع مشاهدة ولعب مباريات كهذه، وسأتابع هؤلاء الشبان بالتأكيد، وأتمنى لهم الأفضل بعد ما رأيته في النهائي، وآمل كذلك في أن يواصلوا تركيزهم ويلعبوا حتى الدقيقة الأخيرة، إذ إن كل شيء يمكن أن يتغيّر في ثانية واحدة».

وصُمِّمت قوانين البطولة لكي تتيح للمشاركين تجربة «باور فوتبول» مع لمسة خاصة، إذ ليس هناك من استراحات أو حراس مرمى، بل حاجة دائمة للتسجيل خصوصاً في الأوقات المصيرية، ويمكن للرجال والسيدات المشاركة في البطولة على أن تتراوح أعمار المشاركين والمشاركات بين 16 و35 عاماً.

وشكّلت التصفيات الإماراتية أولى محطّات «ريد بُل فور 2 سكور» في العالم، مع عشر مراحل تصفية أقيمت على امتداد الإمارات. وستقام بطولات تأهيلية مماثلة في أماكن مختلفة من العالم، على أن تكون التصفيات التالية في كينيا وجزر المالديف وموريشيوس ونيويورك.

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