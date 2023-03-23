8 اتحادات في معرض «هيئة الرياضة المجتمعي»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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نظمت الهيئة العامة للرياضة المعرض الرياضي المجتمعي، الذي أقيم تحت شعار«الرياضة أسلوب حياة»، بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية وتعريف فئات المجتمع بأنواع مختلفة من الرياضات، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية واستراتيجية القطاع الرياضي الرامية إلى العمل على نشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية، لتصبح الرياضة بمثابة أسلوب حياة. حضر المعرض الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة، وسعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «يأتي اهتمام الهيئة بتعزيز الرياضة المجتمعية في إطار السعي إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تحويل الرياضة إلى ممارسة يومية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى العمل على تعزيز الصحة والرفاهية المجتمعية».

وتابع: «يعبر المعرض عن التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي، عبر ترسيخ حضور الرياضة في المجتمع، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مختلف شركائنا الاستراتيجيين من جهات حكومية ومؤسسات القطاع الرياضي والقطاع الخاص لتنمية الثقافة الرياضية وتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة».

8 اتحادات

شارك في المعرض 8 اتحادات رياضية هي اتحاد الغولف، واتحاد كرة الطاولة، واتحاد الشطرنج، واتحاد القوس والسهم، واتحاد الرياضة للجميع، واتحاد الريشة الطائرة، واتحاد الرياضات الإلكترونية، واتحاد الكاراتيه، وقام كل اتحاد بالتعريف برياضته مع تشجيع الزوار على ممارستها.

كما قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وجهات صحية أخرى تعريفاً بأبرز الإصابات الشائعة، التي يتعرض لها الرياضيون، وطرق التعامل معها، إضافة للتعريف بأهم الفحوصات الطبية الدورية، التي تساعد الرياضيين على توفير الوقاية اللازمة لهم، إضافة إلى التعريف بالأغذية والمشروبات الصحية المناسبة للرياضيين، وتعمل الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تنظيم نشاطات رياضية مجتمعية بشكل مستمر، بهدف تعريف فئات المجتمع بمختلف الرياضات، وتشجيعهم على ممارستها.

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