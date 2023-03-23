عبدالعزيز بن حميد النعيمي يتفقد التجهيزات النهائية لانطلاق الدورة الرياضية لحكومة عجمان

المصدر: عجمان - وام

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ثمّن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الجهود المبذولة من اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 2 وحتى 19 رمضان.

وقال إن تنظيم الدورة الرمضانية في نسختها الثالثة هذا العام هو امتداد للنجاحات التي حققتها في النسختين الماضيتين، مؤكداً ثقته التامة في أعضاء اللجنة المنظمة وجميع الأعضاء في مختلف اللجان الذين يعملون بحرص واجتهاد من أجل ترجمة رؤى القيادة وتطبيق استراتيجياتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم إمارة عجمان وسكانها من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

وأشاد بزيادة عدد البطولات والفعاليات في النسخة الجديدة والتي تتميز بألعابها الجماعية والفردية وفعالياتها المتنوعة، حيث وصلت إلى 11 فعالية وبطولة تغطي كافة شرائح المجتمع، خصوصاً فئة الشباب والسيدات في أجواء تنافسية جميلة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز المكانة المرموقة التي وصلت لها الدورة الرياضية في فترة زمنية وجيزة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، قام بها الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أمس لمواقع البطولات في مركز كواترو الرياضي ومركز عجمان الإبداعي للوقوف على الاستعدادات قبيل انطلاق النسخة الثالثة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، والاطلاع على مدى جاهزية المنشآت التي ستحتضن منافسات كرة القدم، والألعاب والفعاليات الأخرى.

وكانت اللجنة المنظمة العليا للدورة قد عقدت أمس اجتماعاً تنسيقياً بمقر مركز الشباب بعجمان بحضور راشد جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعبد العزيز عبد الله مدير البطولة وبمشاركة جميع رؤساء اللجان التنظيمية في البطولة وذلك للوقوف على آخر تجهيزات الدورة التي ستنطلق غداً الجمعة.

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