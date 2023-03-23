الشارقة بطل «شباب السلة» للمرة الثامنة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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توج الشارقة بدرع الدوري العام لفئة الشباب لكرة السلة للموسم الرياضي 2022 - 2023، وذلك للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الوصل بنتيجة (74 - 63) في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة، ونجح الفريق في الفوز بجميع مبارياته في البطولة محققاً اللقب بالعلامة الكاملة. وعقب انتهاء مباراة الشارقة والوصل، توج عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وداوود التميمي رئيس لجنة شؤون الحكام باتحاد كرة السلة، وعلي حسن الأميري رئيس لجنة العمليات والمتابعة باتحاد كرة السلة، ومحمد صالح عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة السلة الشرقاوي، فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

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