«خطوة حياة» تدعم مؤسسة الجليلة بمليون درهم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومجلس دبي الرياضي مبادرة رياضية جديدة بالشراكة مع مجموعة «بلان بي» تحمل اسم «خطوة حياة» بهدف تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في العمل الخيري والربط بين الرياضة والأعمال الخيرية من خلال مشاركتهم في رياضة المشي ومعادلة خطواتهم بمبالغ مالية لصالح مؤسسة الجليلة، التي سيتم التبرع لها بمليون درهم مقابل 1 مليار خطوة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأحمد درويش المهيري المدير التنفيذي للقطاع الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعيد علي العاجل نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

ثناء

وأثنى سعيد حارب على فكرة المبادرة ، مشيراً إلى أن الإمارات سبّاقة في إطلاق المبادرات الخيرية في جميع المجالات، ومعرباً عن سعادته بتعاون مجلس دبي الرياضي مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وشركة «بلان بي» لإطلاق مثل هذه المبادرة الفريدة من نوعها.

وقال: «المبادرة واضحة ورائعة من حيث الفكرة وستكون كذلك رائعة من حيث التنفيذ، وهي كلما مشيت أكثر دفعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أموالاً أكثر للأعمال الخيرية، ولأن شهر رمضان هو شهر الخير والبركات، فيسرنا أن تكون بداية تنفيذ المبادرة في أول أيام شهر رمضان المبارك».

من جهته قال أحمد درويش المهيري: «تتعهد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدعم الأبحاث الطبية من خلال مؤسسة الجليلة الخيرية ذراع العطاء لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وذلك انطلاقاً من دور دولة الإمارات التي عودتنا على تقديم مبادرات تستهدف دعم المحتاجين والرعاية الطبية».

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