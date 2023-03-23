تعاون بين «دبي البحري» و«ساوثبورت»

المصدر: دبي - البيان

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سجل وفد من نادي ساوثبورت لليخوت بمدينة غولد كوست في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية زيارة إلى مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتفعيل برامج التعاون المشترك بين الناديين.

وحرص علي بن ثالث عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي على الترحيب بالوفد الزائر والذي سجل زيارتين الأولى لواجهة دبي هاربور التي تحتضن مقر النادي والثانية إلى إدارة الفيكتوري في جبل علي.

وضم وفد نادي ساوثبورت لليخوت بريت جيمس المدير العام للنادي ومارك ريديل مدير الواجهة البحرية، حيث جرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر في تفعيل الاتفاقية وبحث التعاون المشترك والاطلاع على التجارب الخاصة لكل طرف.

وقدم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي شرحاً وافياً للوفد عن الجهود التي يقوم بها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إدارة وتنظيم وتأسيس السباقات الرياضية.

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