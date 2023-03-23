ماراثون أدنوك أبوظبي 16 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن كل من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن إقامة النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، السبت 16 ديسمبر المقبل.

وقال سهيل عبدالله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا الإعلان عن موعد انطلاق فعاليات النسخة المقبلة من ماراثون أدنوك أبوظبي، بعد نجاح النسخة الماضية من الماراثون، التي استقطبت أكثر من 20 ألف عداء وعداءة من داخل وخارج الدولة».

وقال د. سيف سلطان الناصري مدير دائرة الموارد البشرية لمجموعة أدنوك: «رسخ ماراثون أدنوك أبوظبي مكانته كحدث رياضي كبير، ويسعدنا بدء العد التنازلي لهذه النسخة الخامسةاً».

تنظيم

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك عن تنظيم سلسلة السباقات المجتمعية الترويجية للماراثون، التي توفر من جديد فرص المشاركة والتدريب على مدار العام وتساعد المتسابقين على الاستعداد بشكل أفضل للسباق الرئيسي.

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