«ند الشبا الرياضية» تضيء الشمعة العاشرة الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تضيء دورة ند الشبا الرياضية الدورة الأكبر من نوعها في شهر رمضان المبارك، شمعتها العاشرة الليلة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتتضمن النسخة الجديدة للدورة 8 ألعاب رياضية هي البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وانطلقت النسخة الأولى من دورة ند الشبا الرياضية في 2013، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبفضل دعم سموه اللامحدود باتت علامة فارقة ضمن الأجندة الرياضية في دبي، ورسخت موقعها بوصفها الحدث الرياضي الأضخم من نوعه في المنطقة على صعيد تنوع ألعابها ومبادراتها المجتمعية والإنسانية.

ووصل عدد المشاركين في الدورات السابقة (9) أكثر من 39 ألف رياضي من الهواة والمحترفين وأصحاب الهمم من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في 71 بطولة شملت العديد من الألعاب الفردية والجماعية، كما تم توزيع جوائز مالية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.

وكشفت اللجنة المنظمة عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل بمشاركة 8 منتخبات وهي الإمارات، قطر، اليابان، السعودية، مصر، إيران، الكويت والبحرين.

وأسفرت نتائج قرعة بطولة البادل الدولية التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، بحضور حسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، عن تصدر منتخبنا الوطني للمجموعة الأولى التي ضمت كلاً من قطر واليابان والسعودية، وجاء منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية إلى جانب إيران والكويت والبحرين.

كما احتضن مقر المجلس مراسم قرعة بطولة الكرة الطائرة التي أسفرت نتائجها عن وقوع فريق الإمبراطور حامل لقب البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب فريق فهود زعبيل، وفريق إتش إم إس، وفريق الشبابي، فيما حل فريق الجوارح وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثانية إلى جانب فريق زعبيل، وفريق الخالدية، وفريق بن ثاني إكس.

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كما أقيمت مراسم قرعة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي يشارك فيها 10 فرق، وأسفرت نتائجها عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث جاء في المجموعة الأولى كل من: فريق محاكم دبي، وفريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وفريق القيادة العامة لشرطة دبي، وفريق دائرة المالية بدبي، وفريق مركز ورزيدنس البستان، وضمت المجموعة الثانية كلاً من: هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريق بلدية دبي، وفريق هيئة تنمية المجتمع، وفريق أبيلتي لايف، وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

بداية

وتدشن منافسات بطولة البادل فعاليات النسخة العاشرة، اليوم، في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، و تقام منافسات بطولة الجوجيتسو غدٍ، تليها منافسات بطولة القوس والسهم التي تقام يومي الأحد والاثنين المقبلين في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضية، تعقبها منافسات بطولة المبارزة التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الصالة الرئيسية، وتقام منافسات الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم السبت 1 أبريل في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الاثنين 10 أبريل، كما تنطلق منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم السبت 1 أبريل في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويلتقي في اليوم الأول فريق محاكم دبي مع فريق دائرة المالية، ويلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق القيادة العامة ويلتقي فريق هيئة الطرق والمواصلات مع فريق أبيلتي لايف، وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، حيث يقام النهائي في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتقام منافسات سباق الجري يوم الجمعة 7 أبريل في مضمار ميدان.

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