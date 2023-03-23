168 لاعباً في «رأس الخيمة لشاطئية التنس»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم منافسات النسخة الخامسة لبطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة وتستضيفها ملاعب فندق هيلتون رأس الخيمة وتنظيم شركة «أم باور» للخدمات الرياضية وبإشراف لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، ويشارك في البطولة 168 لاعباً ولاعبة بواقع 84 فريقاً من 30 دولة في العالم أبرزها البرازيل وإيطاليا والمغرب وفرنسا.

ويبرز إلى واجهة اللاعبين المشاركين المصنفان الأولان عالمياً الفرنسي نيكولاي جيوناتي والإيطالي ماتياس بوتو، بينما في البنات تشارك البرازيلية صوفيا جاو والإيطالية فلامينيا داينا.

وعبّر ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس عن سعادته للنجاح الذي تحققه تنس الشاطئية ومقدماً الشكر إلى هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة لرعايتها البطولة وشركة أم باور للخدمات الرياضية بدورها في تنظيم البطولة، كاشفاً عن أنه سيتم تنظيم بطولتين متصلتين الأولى تنطلق اليوم وتختتم بعد غدٍ، بينما تقام البطولة التالية وهي النسخة السادسة منها بداية من يوم الاثنين المقبل وتختتم الأربعاء المقبل.

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