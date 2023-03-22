مسؤولون: فاطمة بنت هزاع رسخت منظومة لتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد عدد من المسؤولين أن فوز الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع، بجائزة المرأة العربية 2023، يمثل تتويجاً لإنجازاتها ودورها الريادي وجهودها المتميزة في تمكين المرأة الإماراتية بشتى المجالات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة التي هيأت للمرأة أفضل الظروف للاضطلاع بدورها الرائد في تعزيز مسيرة البناء والتنمية.

صورة مشرفة

وثمن الشيخ علي بن عبد الله بن ماجد القاسمي، فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز فوز الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بجائزة المرأة العربية 2023، تقديراً لدورها الملموس والمؤثر في تصميم منظومة ريادية كان لها الأثر الكبير في إثراء الصورة المشرفة عن المرأة الإماراتية في شتى المجالات، بالإضافة لدعمها اللامحدود لمسيرة التطور الذي تشهده رياضة قفز الحواجز في الدولة منذ سنوات.

وأوضح أن الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان غرست في نفوسهم المثابرة والروح المتميزة والإيجابية لإعلاء رايات الوطن في المحافل الخارجية، ما كان له أبلغ الأثر في تأهل فرسان الإمارات لأولمبياد باريس 2024.

وقال: «الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان تبنت العديد من المبادرات والبرامج النوعية للارتقاء بقدرات المرأة الإماراتية، وقامت بجهود كبيرة لتطوير رياضة الفروسية وقفز الحواجز خاصة، وحرصت على توفير جميع المتطلبات التي مكنت فرسان الإمارات من تحقيق أفضل النتائج قاريا وعالمياً».

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن فوز الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بالجائزة يؤكد دورها الفاعل والمؤثر في تمكين المرأة الإماراتية، وإطلاق المبادرات الداعمة لنهضتها وتطورها في شتى المجالات، خاصة الرياضية، بما يعزز دورها في مسيرة التنمية المستدامة للوطن الغالي.

وأوضح الريسي أن الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان تبنت الكثير من المشاريع الطموحة والريادية التي تكرس الريادة المجتمعية والتميز الرياضي، خاصة في رياضة الفروسية وقفز الحواجز، من خلال حرصها على رعاية فرسان الإمارات الذين تأهلوا للأولمبياد باريس 2024، حيث صممت العديد من البرامج الطموحة على مدى سنوات، توجت بالتأهل التاريخي للأولمبياد.

فخر

وتوجه فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار» بالتهنئة إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على فوزها بالجائزة.

وقال: «فخورون بما قدمته الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان للنهوض بالرياضة النسائية في المجتمع، ودعم رياضة الفروسية وشراء الخيول للفرسان وتعزيز تطلعاتهم، بما يواكب الطموحات ويقود للإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية، انطلاقاً من رؤيتها الفذة بالاستثمار في المرأة الإماراتية وتوفير البيئة المثالية لتأهيلها رياضياً وفنياً وإدارياً».

وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية في شتى المجالات، ما هي إلا نتاج للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع وتطوره، وتمكينها في مختلف المجالات ما جعلها رائدة في تميزها وملهمة لجميع من حولها في كافة المحافل.

تهنئة

وتوجهت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتهنئة إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بمناسبة فوزها بالجائزة، منوهة بجهودها الكبيرة والمؤثرة الداعمة لترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بأهمية الدور الحيوي للمرأة في المجتمع، وإيماناً بقدرتها على تحمل المسؤولية لاستدامة النهضة والتطور.

وأوضحت: «نعرب عن فخرنا وسعادتنا بهذه الجائزة نظراً للدور المميز للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ما كان له الأثر العظيم بتحقيق ريادة المرأة الإماراتية على الساحة الإقليمية والدولية بإنجازات متتالية تجسد رؤيتها المستدامة التي تستشرف المستقبل، وتعزز دور المرأة الريادي والحضاري في شتى المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية والمجتمعية».

وأضافت أن الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان شخصية قيادية وريادية متميزة وطموحة برؤية ثاقبة هيأت جميع الممكنات للمرأة الإماراتية، لإعلاء مكانتها المرموقة وتهيئة البيئات الداعمة لتطورها ونهضتها وتميزها.

تتويج للجهود

ووصف خالد العيد مدرب منتخبنا الوطني لقفز الحواجز فوز الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بالجائزة بأنه تتويج لجهود جبارة ومخلصة في تعزيز مسيرة التطور والريادة لمسيرة الرياضة النسائية بالإمارات، ورياضة الفروسية وقفز الحواجز، بوضع بصمتها المتميزة التي تستشرف المستقبل.

وقال: «كان لجهود الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان الأثر الإيجابي في الارتقاء بالطموحات الرياضية للمرأة بشكل عام، ورياضة قفز الحواجز خاصة. منحتنا برؤيتها وحرصها على إطلاق المبادرات الداعمة للتطور الرياضي، القدرة على بلوغ أفضل المراكز، كما منحت فرسان الإمارات البيئة المثالية لتطوير قدراتهم، وتعزيز مكانة الدولة الرياضية في رياضة قفز الحواجز».

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