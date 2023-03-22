«مليحة» يكمل ترتيبات انطلاقة دورته الرمضانية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن نادي مليحة اكتمال التحضيرات كافة الخاصة بالدورة الرمضانية الأولى في كرة القدم والطائرة للمؤسسات في المنطقة الوسطى، إلى جانب النسخة الرابعة من رمضانية الشطرنج الدولية، واليوم النسائي، والمسابقة الثقافية للشعبيات، ومسابقة القران الكريم، التي ستكون خاصة بمنتسبي النادي فقط، إلى جانب مسابقة ساعة قبل الإفطار، التي ستكون في حديقة مليحة.

تم الإعلان الرسمي خلال المؤتمر الصحافي، برئاسة محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، الذي حرص على رفع التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات، والمقيمين في الدولة، والأمة الإسلامية، بمناسبة قدوم الشهر الفضيل والمبارك، معرباً عن ترحيبه بالفرق المشاركة في البطولة، وقال: يسعدنا أن يكون النادي ملتقى لجميع فرق المنطقة الوسطى «الذيد والبطائح والمدام ومليحة»، في الشهر الفضيل، بمختلف مدنها وشعبياتها في الحدث.

وأوضح الخاصوني: مشاركة أكثر من 600 رياضي في الفعاليات، إضافة إلى وجود جوائز قيمة للأبطال الفائزين في كل المسابقات والبطولات.

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