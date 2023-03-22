سالم القاسمي يترأس اجتماع الاتحاد العربي للمبارزة

المصدر: دبي - البيان

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ترأس المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة اجتماع الاتحاد العربي للمبارزة، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، واستهل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الاجتماع، بتوجيه الشكر للحضور

وقال: نحن جميعاً في حاجة إلى تكثيف جهود العمل العربي المشترك من أجل تطوير منظومة العمل في الاتحاد العربي، وبالفعل وفي فترة وجيزة وبفضل تعاون الجميع تحققت الكثير من الإنجازات، كما تقدم الجميع بخالص الشكر نيابة عن الجمعية العمومية، إلى مصر دولة المقر على استضافة فعاليات الاجتماع. كما جاء على جدول الأعمال العديد من البنود التي تمت مناقشتها للفترة المقبلة

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