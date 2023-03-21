78 مقترحاً لأندية الإمارات في اجتماع «عمومية اليد»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة اليد اجتماعها العادي رقم 36 عن عام 2022، مساء اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة نبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور ممثلي 17 نادياً يمثلون أعضاء الجمعية العمومية العاملين الذين لهم حق التصويت وهي أندية: الإمارات، اتحاد كلباء، وبني ياس، والبطائح، والجزيرة، وخورفكان، ودبا الحصن، والذيد وشباب الأهلي، والشارقة، والظفرة، والعين، والمدام، والنصر، والوحدة، والوصل، ومليحة. وسادت مناقشات الجمعية العمومية لهذا العام روح الحوار الديمقراطي والتماس الأفكار الجديدة التي تساعد على تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة، والارتقاء بمستوى لعبة كرة اليد بالدولة.

78 مقترحاً

وناقشت الجمعية العمومية المقترحات المقدمة من أندية الجزيرة، واتحاد كلباء، والنصر، والشارقة، وشباب الأهلي، والبطائح، والعين، والوحدة، ودبا الحصن، والظفرة والتي بلغ عددها 78 إذ اشتملت على 66 مقترحاً متعلقاً بالمسابقات، وثلاثة مقترحات خاصة بالحكام، ومقترحين متعلقين بالمنتخبات الوطنية، ومقترح واحد متعلق بالمدربين، وخمسة مقترحات خاصة بالجوانب المالية، ومقترح واحد خاص بالجوانب الإعلامية.

وقد اتفق المجتمعون على إحالة أغلب المقترحات المتعلقة بالمسابقات إلى لجنة المسابقات برئاسة داوود محمد المليح عضو مجلس الإدارة، وعضوية ممثلي أندية الشارقة وشباب الأهلي، والجزيرة، وإحالة باقي المقترحات إلى اللجان المختصة بالاتحاد.

تفاؤل

من جانبه، رحب ناصر سالم الحمادي الأمين العام للاتحاد بممثلي الأندية والهيئات الرياضية، محمد كرم الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وناصر بادعام ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية، عقب ذلك قام نبيل محمد بن عاشور رئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وممثلي وسائل الإعلام، شاكراً للأندية دعمها المتواصل للعبة كرة اليد، منوهاً بأن مثل هذه الاجتماعات دائماً ما تخرج بتوصيات تخدم مصلحة اللعبة، مؤكداً سعي الاتحاد الدائب والحثيث نحو مستقبل أفضل لكرة اليد، وسائلاً الله التوفيق للجميع، كما أعرب عن تفاؤله بالمستقبل من خلال تكاتف الجميع، موجهاً شكر وتقدير الاتحاد لكل من يسهم في إنجاح أنشطته وبرامجه.

اكتمال

ثم قام نصر الحمادي بحصر حضور السادة ممثلي الأندية الأعضاء للوقوف على صحة النصاب القانونية لانعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد والذي بلغت نسبته 100 % بحضور 17 نادياً من أصل 17 نادياً عضواً عاملاً ممن يحق لهم التصويت، عقب ذلك قام ناصر سالم الحمادي بتحديد مدحت حسن السكرتير الفني للاتحاد مقرراً للاجتماع، إضافة إلى تعيين ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لاعتماد ومراجعة محضر الاجتماع وهم ممثلو أندية الجزيرة عوض هويشل، وشباب الأهلي ماجد أهلي، ومن نادي الذيد سالم الجاري.

استعراض

وقد استعرضت الجمعية العمومية لهذا العام تقارير اللجان الفنية المتخصصة «الحكام، المسابقات، المنتخبات الوطنية، المدربين» عن العام 2022 كما تضمن كل من تلك تقارير خطة كل لجنة للموسم الرياضي القادم، فيما كان اعتماد الحساب المالي الختامي للاتحاد والذي انتهى في 31 ديسمبر 2021 آخر ملفات جدول أعمال عمومية اليد لهذا العام، ليشرع المجتمعون عقب ذلك في مناقشة المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء.

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