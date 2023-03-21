أغلى كؤوس الطائرة 14 إبريل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن جدول كأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة للرجال، آخر مسابقات الموسم الجاري 2022-2023، والذي تنطلق مبارياته يوم 14 أبريل المقبل، بمواجهات دور الثمانية، ويلتقي فيها شباب الأهلي وعجمان في صالة نادي الوصل، وحتا والعين في صالة شباب الأهلي، والنصر وبني ياس في صالة نادي العين، والوصل والجزيرة في صالة القطارة، ويصعد الفائزون إلى الدور قبل النهائي المقرر يوم 18 أبريل، ثم يتأهل منه الفائزان إلى المباراة النهائية يوم 29 من الشهر نفسه، على أن تحدد ملاعب المربع الذهبي والنهائي، في وقت لاحق، وحسب الأندية المتأهلة.

نتائج

ومن ناحية أخرى، تصدر بني ياس جدول ترتيب الأندية المشاركة في كأس السوبر للكرة الطائرة للرجال، مع نهاية مباريات الدورة المجمعة الأولى، والتي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، وذلك بعدما تمكن بني ياس من اعتلاء القمة بثلاثة انتصارات، بعد الفوز على العين بنتيجة أشواط 3 - 2، في مباراتهما بالجولة الثالثة للدورة، وقبلها تغلب على الجزيرة وشباب الأهلي بنتيجة واحدة 3- 0، في الجولتين الأولى والثانية، وحل العين في المركز الثاني، بتحقيقه انتصارين على شباب الأهلي والجزيرة بنتيجة واحدة 3-0، في الجولتين الأولى والثانية، وجاء الجزيرة ثالثاً بانتصار وحيد على شباب الأهلي بنتيجة أشواط 3-2، في مباراتهما بالجولة الثالثة، بينما حل شباب الأهلي، في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدورة المجمعة الثانية والأخيرة في التاسعة والحادية عشرة بالترتيب من مساء أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، في صالة نادي بني ياس، والذي يلتقي الجزيرة في الجولة الأولى للدورة، والتي تشهد أيضاً، لقاء شباب الأهلي والعين، بينما يلتقي في الجولة الثانية للدورة، الجزيرة مع العين وبني ياس مع شباب الأهلي، وفي الجولة الثالثة، شباب الأهلي مع الجزيرة، والعين مع بني ياس، والذي نجح هذا الموسم في التتويج بدرع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بينما فاز الجزيرة بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

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