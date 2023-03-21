درويش نجم جولة «مارس» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حصد محمد درويش لقب جولة «مارس» في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية، برصيد 36 نقطة، التي نظمها اتحاد الغولف برعاية eGolf Megastore، واستضافها أول من أمس نادي الحمرا في رأس الخيمة، وتعد الجولة الختامية في أجندة البطولة للموسم 2022-2023، وسجلت مشاركة 60 لاعباً ولاعبة تنافسوا على ألقاب فئاتها المختلفة.

وقدم درويش أداءً لافتاً في المنافسات التي أقيمت بنظام «ستابلفورد» للنقاط، أهله لانتزاع لقب جولة الختام بإجمالي 36 نقطة، متفوقاً بفارق النقطتين عن ياسر المرزوقي، الذي حل في المركز الثاني، فيما ذهب لقب مسابقات السيدات للدكتورة رباب الحاج بإجمالي 41 نقطة، وليتوج راشد الحفيتي بطلاً لمرحلة الناشئين بإجمالي 35 نقطة.

تألق

وواصل نجوم المنتخب الوطني تألقهم في الجولة، بعد أن أحكم راشد العمادي، برصيد 30 نقطة، قبضته على منافسات القسم «A» ذي التصنيف من «0-14 هانديكاب»، وليذهب لقب منافسات القسم «B» ذي التصنيف من «14-24 هانديكاب» إلى اللاعب شوقي سجواني بإجمالي 34 نقطة.

وشهدت منافسات فئة النخبة، المسابقة الجديدة التي تمت إضافتها هذا الموسم من قبل اتحاد اللعبة لتشجيع اللاعبين واللاعبات على خوض مسافات مختلفة توازي من حيث المسلك والظروف تلك الموجودة في المسابقات الدولية، احتياج نجم المنتخب الوطني محمد سكيك إلى جولة تمايز لحسم لقب هذه الفئة بعد تشاركه مع ثلاثة لاعبين الرصيد ذاته البالغ 83 ضربة، فيما ذهب لقب السيدات للاعبة هانا آلان بإجمالي 70 ضربة، متفوقة بفارق أربع ضربات على جيمي كاميرو في المركز الثاني.

وفي فئة الأساتذة «فوق 50 عاماً»، كرر أمير البريكي إنجازه للعام الماضي بتقديم واحدة من أفضل جولاته نحو انتزاع المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 36 نقطة. وفي مسابقات التحدي، حصل اللاعب راشد الحفيتي على جائزة أطول ضربة، فيما فاز سلطان العويس بجائزة الأقرب إلى الحفرة، فيما سجلت المنافسات ذاتها لفئة السيدات تألق اللاعبة هانا آلان بانتزاعها جائزة أطول ضربة، وذهاب جائزة الأقرب إلى الحفرة للاعبة سارة علي.

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