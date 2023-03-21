ملعب جديد أبرز إنجازات اتحاد الهوكي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للهوكي عن تخصيص ملعب جديد في إحدى المدارس الخاصة بالشارقة لإقامة النشاط وتنظيم المسابقات، جاء ذلك ضمن العمل الذي تم تنفيذه خلال فترة عام منذ بداية الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد اللعبة، حيث تم استعراض نتائج خطة العمل في الاجتماع الذي عقده المجلس في مقره بالشارقة، برئاسة عبدالله سلطان الدح المطروشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور أعضاء المجلس، الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان نائب رئيس الاتحاد وخالد مراد البلوشي الأمين العام وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى الغزال، رئيسة اللجنة النسائية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والإنجازات التي تحققت بعد مرور عام على التشكيل الحالي على الصعيدين الفني والإداري ومن بينها الحصول على ملعب دائم للاتحاد، فضلاً عن عقد مجالس رمضانية لتوعية المجتمع بدور اللعبة وسعيها إلى إيجاد منتخب وطني يعزز سمعة الدولة في المحافل الدولية، كما تمت مناقشة الخطوط العريضة للعمل في الفترة المقبلة وبعض الأجندة التي سيتم الإعلان عنها في حينها.

وأكد عبد الله سلطان الدح رئيس مجلس الإدارة على رضاهم لما تم تنفيذه من برنامج عمل خلال فترة العام من عمر مجلس الإدارة الحالي، لا سيما بعد النجاح في الحصول على ملعب دائم يقام فيه نشاط الهوكي وتم تجهيز الملعب بشكل جيد لإقامة بطولة رمضانية عليه.

وأشار الدح إلى سعي المجلس لتجهيز ملعب آخر في مجمع زايد بمنطقة السيوح في الشارقة بهدف نشر اللعبة بشكل أكبر وزيادة عدد الممارسين في ظل النجاحات التي تقوم بها اللجنة الفنية بقيادة عضو مجلس الإدارة أحمد سعيد السويدي، موضحاً أن اللجنة الفنية قامت بتأهيل كوادر من المحكمين من الرجال والسيدات وتجهيز منتخب وطني مع زيادة عدد الفرق في المراحل السنية ليصل إلى أكثر من 21 فريقاً.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الأدوار التي يقوم بها جميع أعضاء المجلس بما يخدم خطط الاتحاد وتنفيذ برامجه ويعبر عن حالة الانسجام الكبيرة بين جميع أعضاء المجلس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز