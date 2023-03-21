دوري أدنوك للمحترفين .. 11مواجهة تنتظر فرق القاع أمام خماسي الصدارة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

في الوقت الذي تتنافس فيه 5 أندية على صدارة جدول الترتيب لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، للحصول على مركز أفضل وملاحقة شباب الأهلي المتصدر، تتنافس أيضا 5 أندية على الهروب من قاع الجدول والابتعاد منطقة الخطر والهبوط. ومع تبقي 6 جولات فقط على ختام الموسم، تنتظر فرق قاع جدول الترتيب 11 مواجهة قوية أمام خماسي الصدارة، وكذلك 5 مواجهات مباشرة فيما بينها.

ويتصدر شباب الأهلي المسابقة برصيد 45 نقطة، يليه العين 40 نقطة، والوصل والوحدة تواليا بنفس الرصيد، فيما يتواجد الشارقة خامسا بـ 38 نقطة، أما خماسي قاع الترتيب فيتواجد النصر عاشرا 20 نقطة، ثم بني ياس 19 نقطة حادي عشر، يليه البطائح 17 نقطة ثاني عشر، ثم دبا ثالث عشر، والظفرة رابع عشر بـ 8 نقاط لكل منهما.

وبداية من الجولة 22 تخوض فرق القاع مواجهاتها مع فرق الصدارة، حيث يحل البطائح ضيفا على شباب الأهلي على استاد راشد، ويحل الظفرة ضيفا على الشارقة على ملعب الشارقة، فيما يستضيف دبا فريق الوحدة، على استاد دبا.

وفي الجولة 23 يستضيف النصر، شباب الأهلي على استاد آل مكتوم، ويستضيف الوصل، بني ياس على استاد زعبيل، فيما يستضيف بني ياس، العين في الجولة 24 على استاد بني ياس.

وفي الجولة 25 يستضيف بني ياس شباب الأهلي على ملعب الشامخة، ويستضيف الشارقة فريق دبا، وفي جولة الختام 26 يحل بني ياس ضيفا على الوحدة في استاد آل نهيان، ويحل البطائح ضيفا على العين في استاد هزاع بن زايد، فيما يستضيف النصر، الشارقة على استاد آل مكتوم.

وبالنسبة للمواجهات المباشرة بين فرق قاع الجدول، فسوف تشهد الجولة 21 مواجهة بين الظفرة وبني ياس على استاد حمدان بن زايد، فيما يلتقي البطائح مع دبا في الجولة 23 على استاد خالد بن محمد، وفي الجولة 24 يلتقي دبا مع النصر على استاد دبا، وفي الجولة 25 يلتقي البطائح مع النصر على استاد خالد بن محمد، فيما يستضيف دبا فريق الظفرة على استاد دبا في الجولة 26.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز