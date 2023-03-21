نادي الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للدراجات

المصدر: البيان

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تُوج نادي الشارقة بطلاً لبطولة كأس رئيس الدولة للدراجات الهوائية، في فئة الناشئين، بعد فوز اللاعب ماجد منصور بالمركز الأول وزميله أحمد علي الحمادي بالمركز الثالث لينفرد نادي الشارقة بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق.

وجرت البطولة الأغلى في موسم الدراجات، بجزيرة الحديريات في العاصمة أبوظبي بمشاركة 45 متسابقاً يمثلون 10 أندية لمسافة 32 كلم.

وفي جولة السباق الفردي، تمكن المتألق ماجد منصور، من الظفر بالمركز الأول بعد منافسة شرسة مع ناديي أبوظبي والنصر، في حين حل زميله في الفريق علي أحمد الحمادي في المركز الثالث.

وفي الفرقي نجح نادي الشارقة من تحقيق مركزين من أصل 10 مراكز (الأول، الثالث) ليتوج الملك بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة متقدماً على ناديي أبوظبي والنصر الحاصلين على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتشهد الألعاب الفردية بقلعة الملك تطوراً لافتاً في جميع الألعاب وأصبح أبناء نادي الشارقة الرياضي، أعمدة أساسية في جميع منتخبات الدولة للألعاب الفردية، ويعود هذا التميز لألعاب الملك للاستراتيجية التي وضعتها إدارة الألعاب الفردية بالنادي قبل 4 سنوات، وتجني ثمارها الآن والتي يبرز من خلالها الدور الكبير والعمل الذي يبذله مجلس الشارقة الرياضي في النقلة الكبيرة التي حدثت بالإضافة للمتابعة والدعم اللامحدود الذي تجده من مجلس الإدارة واهتمامه المتعاظم بتطوير جميع ألعاب النادي.

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