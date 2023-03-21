عبد الله بن حمد الشرقي يتوج الفائزين في "دبي مصل" لبناء الأجسام

المصدر: وام

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توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات للياقة البدنية وبناء الأجسام، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة "دبي مصل بيتش" لبناء الأجسام، التي أقيمت في دبي بمشاركة 188 لاعبا من مختلف دول العالم.

حضر التتويج كل من روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، ورئيس اللجنة المنظمة باسم جوهري، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وسيطر لاعبو الإمارات على المراكز الأولى في عدد من فئات البطولة؛ حيث أحرز عمر محمد المهيري المركز الأول في فئة الفيزيك لطول 170 سم، والمركز الثاني في فئة بطل الأبطال.

وحقق اللاعب عبد الرحمن عبيد الخاطري المركز الأول في فئة كلاسيك بناء الأجسام، وبطل الأبطال، فيما قدم عدد من لاعبي الإمارات عبد الله الشحي، وربيع سلمان الزعابي مستويات مميزة في فئة الموسكلار.

وأعرب محمد شاهين رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن سعادته بنجاح البطولة، بمشاركة هذه النخبة من اللاعبين.

وقال شاهين: " شاهدنا مستويات عالية من جميع اللاعبين خاصة من لاعبي الإمارات، بجانب الحضور الجماهيري اللافت من مختلف الجنسيات، ما يؤكد أن اللعبة تواصل انتشارها بقوة في الدولة".

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