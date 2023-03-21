اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا تكشف عن برنامج منافسات النسخة العاشرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك عن برنامج منافسات النسخة العاشرة التي تقام بمجمع ند الشبا الرياضي من 23 مارس الجاري إلى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها» وتتضمن 8 ألعاب رياضية: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

ويحتضن مقر مجلس دبي الرياضي غداً (الأربعاء) مراسم قرعة بطولات الكرة الطائرة والبادل وكرة السلة على الكراسي المتحركة بحضور مديري الفرق المشاركة في المنافسات، وسيتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة في بطولة الكرة الطائرة على مجموعتين بحيث تتضمن كل مجموعة 4 فرق، وسيكون بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأولى والوصيف على رأس المجموعة الثانية.

وتدشن منافسات بطولة البادل فعاليات النسخة العاشرة من الدورة بعد غدٍ في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، كما تقام منافسات بطولة الجوجيتسو يوم الجمعة 24 مارس، تليها منافسات بطولة القوس والسهم التي تقام على مدار يومي الأحد والاثنين 26 و27 مارس في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، تعقبها منافسات بطولة المبارزة التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 مارس في الصالة الرئيسية، وتقام منافسات الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد يومي الخميس والجمعة 30 و31 مارس.

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم السبت 1 أبريل في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الاثنين 10 أبريل، كما تنطلق منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم السبت 1 أبريل في نادي دبي لأصحاب الهمم وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، حيث يقام النهائي في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتقام منافسات سباق الجري يوم الجمعة 7 أبريل في مضمار ميدان.

أهداف

وأكد ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة نجاح الدورة في تحقيق العديد من الأهداف المجتمعية والرياضية منذ نسختها الأولى التي انطلقت في 2013، وقال: «منذ انطلاقتها بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فقد حققت الدورة أهدافاً مجتمعية ورياضية كبيرة، وقد تم اعتماد 8 رياضات في برنامج منافسات النسخة العاشرة، حيث سنواصل توفير الفرصة لرياضيينا الهواة والمحترفين لخوض منافسات قوية وعالية المستوى مع أقرانهم، وكذلك مع الرياضيين الهواة والمحترفين من المقيمين في الدولة ومن الذين يزورون الدولة في شهر رمضان من كل عام للمشاركة في الدورة وعيش أجوائها الرائعة».

وأضاف: «الدورة تواصل تنظيم منافسات في عدد من أهم الرياضات بهدف نشر ممارستها وتطوير مستويات رياضيينا ومواصلة الدور الرائد الذي تلعبه الدورة، حيث ساهمت في نشر ممارسة هذه الرياضات وزيادة أعداد ممارسيها ورفع مستوياتهم، ويسرنا أن نواصل تنظيم هذه المنافسات في كل عام من أجل المحافظة على الإرث الذي تتركه الدورة في مجتمعنا وقطاعنا الرياضي، واستمرار توفير الفرصة لرياضيينا من الإماراتيين والمقيمين لخوض المنافسات وتطوير مستوياتهم وتعزيز مشوارهم الرياضي في جميع الأوقات وعلى مدار العام».

نجاحات

وأكد حسن المزروعي مدير الدورة مواصلة تحقيق النجاحات واستقطاب المزيد من الرياضيين، وقال: «ستكون النسخة العاشرة من الدورة مميزة بجميع تفاصيلها وبما يتناسب مع مكانة الدورة واحتفالية إيقاد الشمعة العاشرة من عمرها، واللجنة المنظمة حريصة على مواصلة تحقيق النجاحات واستقطاب المزيد من الرياضيين المشاركين في المنافسات، وقد تم وضع اللوائح الخاصة بالمنافسات للرياضات التي سيتضمنها برنامج الدورة العاشرة وكذلك فتح باب التسجيل للمشاركة في جميع المنافسات أمام جميع الراغبين بداية من يوم 17 فبراير الماضي، كما أنهت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات داخل الصالات الرياضية في مجمع ند الشبا الرياضي ونادي دبي لأصحاب الهمم والمناطق الخارجية في مدينة محمد بن راشد ومضمار ميدان، كما يسرنا أن نواصل التعاون مع هيئة تنمية المجتمع من أجل ضم المتطوعين من شباب الوطن لفرق العمل، كما نواصل دعم مشاريع الشباب من خلال توفير مسحات لهم في قرية ناس المخصصة لاستضافة المطاعم ومناطق الضيافة، وكذلك استضافة الأنشطة الترفيهية والتفاعلية العديدة التي سيتم تنظيمها خلال أيام الدورة».

من جهته قال الدكتور عبد الحميد العطار عضو اللجنة المنظمة للدورة: «بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ورعاية سموه حققت الدورة خلال النسخ التسع الماضية نجاحات كبيرة على مستوى نوعية الرياضات التي تضمنها برنامج المنافسات أو على مستوى أعداد الرياضيين والرياضيات من الهواة والمحترفين ومن أصحاب الهمم، وقد ساهمت الدورة في نشر وتطوير رياضة البادل وتكوين قاعدة كبيرة من ممارسي اللعبة ومن جمهورها من مختلف الجنسيات، وتواصل اللجنة المنظمة تقديم الجديد في كل عام للرياضيين والجماهير الحاضرة بما يعزز مكانة الدورة في صدارة الأحداث الرياضية ومكانة الرياضة في اهتمامات الجمهور وتجمّع العائلات، حيث يعد حضور الجمهور للتشجيع والاستمتاع بأجواء المنافسات أحد أهم سمات الدورة، كما سنواصل توفير كل عوامل النجاح للرياضيين المشاركين من حيث جودة المنشآت ومسارات الطرق الآمنة وتوفير الدعم الطبي لجميع المشاركين».

ترتيبات

وأنهت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنافسات في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي التي تستضيف منافسات الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، والمبارزة، وصالة البادل التي تستضيف منافسات بطولة البادل، وكذلك صالة نادي دبي لأصحاب الهمم التي تستضيف منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة على أن يقام النهائي في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا، كما تم اعتماد مسارات منافسات الدراجات الهوائية التي تستمر يومين وتقام في مدينة محمد بن راشد، وسباق الجري الذي سيقام للعام الثالث على التوالي في مضمار ميدان.

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