" أبوظبي لألعاب المضرب" يتصدر البطولة الأولى للريشة الطائرة

المصدر: وام

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نظم نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أولى بطولاته المفتوحة للعبة، في مقره بمشاركة 189 لاعبا ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

شهدت المنافسات تألق لاعبي ولاعبات النادي حيث أحرز محمد علي لاعب نادي أبوظبي الميدالية الذهبية لفئة الرجال، وفي فئة زوجي السيدات أحرزت لاعبتا النادي علياء الزيودي، ووديمة العامري الميدالية البرونزية.

و أثنى حمد عبد الله المحياس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، على ما حققه اللاعبين، مؤكدا أن الحدث كشف عن العديد من المواهب الصغيرة القادرة على صناعة الفارق للمنتخبات الوطنية خلال الفترة القليلة المقبلة.

و أكد المحياس أن النادي يعمل على استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات من أبناء الإمارات، ودعمهم من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة المزيد من الفعاليات والبطولات المحلية والعالمية.

وقال : " هدفنا بناء جيل قادر على تحقيق النجاح لمنتخباتنا الوطنية وتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والعالمية، وسنواصل العمل من أجل تطوير كفاءة هؤلاء اللاعبين بأفضل الممارسات والمعايير العالمية ".

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