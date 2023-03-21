الكعبي الصغير يخطف الأنظار بالقوة 50

المصدر: مصفوت – محمد فضل

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50 هدفاً وضعت الشبل عبدالعزيز الكعبي، لاعب فريق مصفوت للأشبال تحت 13 سنة، هدافاً للمسابقة، وخطف الأنظار مبكراً، وأصبحت عيون الأندية عليه رغم سنه الصغيرة، وهي المرة الأولى في تاريخ مصفوت أن يسجل لاعب صغير لم يتخطَّ سن 13 عاماً هذا العدد من الأهداف، حيث زار الكعبي شباك كل فرق دوري الأشبال. وينتظر الشبل الصغير مستقبل مشرق مع فريق «القناصة»، وأكد السوري علاء التركاوي، مدرب الفريق، أن الكعبي موهوب ويمتلك قدرات تهديفية عالية تفوق سنه، مشيراً إلى أنه وقع في شباك كل الفرق، ويستطيع إحراز الأهداف من أنصاف الفرص، فضلاً عن إجادته المراوغة ،واستخدامه كلتا قدميه في التسديد، ووجد اللاعب إشادة المنافسين في فرق العين وشباب الأهلي والجزيرة.

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