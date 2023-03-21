استقبال وردي لنجوم «ترايثلون الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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لقيت بعثة منتخب الإمارات لترايثلون العائدة من المشاركة في البطولة غرب آسيا التي أقيمت في دولة الكويت، استقبالاً بالورود في مطار دبي الدولي، عقب الإنجاز المميز الذي حققته البعثة من خلال فوز اللاعب سعود الزعابي بالميدالية البرونزية، بمنافسات فئة المحترفين.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة أحمد الشامسي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات، واللاعب فارس الزعابي لاعب منتخب الإمارات للترايثلون، وتم خلال الاستقبال الإشادة باللاعبين محسن آل علي ومحمد الغافري وسعود الزعابي وخالد الكعبي وسعيد اليماحي واللاعبة هناء النابولسي على ما بذلوه من جهد وما حققوه من إنجاز مشرف يضاف إلى الإنجازات المتعددة لترايثلون الإمارات في السنوات الأخيرة.

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