القيسي ودياني بطلا النسخة العربية من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حافظ الأردني علي القيسي على لقبه في النسخة العربية العاشرة من بطولة «محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة»، بعد فوزه على المصري أحمد فارس في «وزن الريشة»، بالإخضاع، وذلك خلال نزالات البطولة بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، كما حافظ المغربي بدرالدين دياني على لقب النسخة في «وزن الوسط» بعد تغلبه على الكويتي عبدالله البوشهري، بقرار الحكام، وتوج الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان البطل علي القيسي، بحضور عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

حضر المنافسات الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

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