خورفكان بطلاً لدوري «سلة الكراسي المتحركة»

المصدر: دبي - البيان

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أُسدل الستار على الموسم الرياضي 2022-2023 والخاص بكرة السلة على الكراسي المتحركة، والذي أقيم تحت رعاية وتنظيم اللجنة البارالمبية الوطنية. وشهد نادي دبي لأصحاب الهمم مراسم تتويج نادي خورفكان بلقب الدوري، والتي أقيمت عقب انتهاء لقاءي الجولة السادسة والأخيرة والتي لم تؤثر نتائجها بطبيعة الحال على جدول الترتيب، حيث حسم نادي خورفكان اللقب منذ الجولة الخامسة. وتوج الأبطال محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس نادي خورفكان لأصحاب الهمم وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية.

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