«ند الشبا الرياضية» تعتمد الرعاة الرئيسيين للنسخة العاشرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» عن تجديد الرعاية مع سوق دبي الحرة والطاير للسيارات ليكونا الراعيين الرئيسيين للنسخة العاشرة من الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن الدورة 8 ألعاب رياضية هي الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

رعاية

ويأتي تجديد الرعاية بين الدورة والراعيين الرئيسيين ليجسد التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما يؤكد مكانة الدورة وحرص الجميع على تحقيق أهدافها الكبيرة التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي أطلق الدورة في عام 2013 لتكون حدثاً رياضياً ومجتمعياً رئيسياً وتنشر ثقافة ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع وترتقي بمستوى رياضيينا من جميع الفئات والجنسيات من خلال توفير أجواء تنافسية رائعة وجوائز مالية كبيرة كما تستقطب جميع أفراد العائلة الذين يجدون في متابعة منافسات الدورة فرصة رائعة للفرح والسعادة وبث حب الرياضة لدى النشء الجديد.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قدّمت لمجتمعنا عموماً ولقطاعنا الرياضي خصوصاً أهم حدث رياضي هو دورة ند الشبا الرياضية التي ولدت كبيرة وواصلت النمو والتطور وإضافة المزيد من الرياضات إلى برنامجها السنوي في كل عام لتكون حدث العام وكل عام.

نجاح

وقال سعيد حارب: «إن وصول الدورة إلى النسخة العاشرة دليل على نجاحها الكبير في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية وتأكيد مكانتها كأهم حدث رياضي يقام خلال شهر رمضان المبارك وكذلك على مدار العام، حيث يترقب رياضيونا الهواة والمحترفون من داخل وخارج الدولة قدوم شهر رمضان من كل عام للمشاركة في فعاليات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها والتي تضم رياضات مختلفة وفئات متعددة مما يتيح للجميع المشاركة فيها وخوض تجربة التنافس والتعارف مع الآخرين وأيضاً الفوز بالبطولات والجوائز المالية والتذكارية المميزة، وقد تحقق هذا النجاح بفضل دعم ورعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والحرص على توفير جميع سبل النجاح لها وجعلها الحدث الذي ينتظره الجميع طوال العام، كما أن الشركاء والرعاة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة يساهمون في تحقيق هذا النجاح إيماناً منهم بأهمية الحدث والدور الكبير الذي تلعبه في تحقيق العديد من الأهداف الرياضية والمجتمعية، وسعادتنا كبيرة على مواصلة الشراكة مع رعاتنا الوطنيين في كل عام لتقديم الإضافة التي تعزز مكانة الدورة وتحقيق أهدافها الكبيرة».

عناية

وأضاف سعيد حارب: «نحرص في كل عام على اختيار الرياضات الرسمية في الدورة بعناية كبيرة، وستضم النسخة العاشرة للدورة 8 رياضات مختلفة وذات جماهيرية كبيرة، كما تساهم المنافسات في صقل مواهب رياضيينا وتطوير مستوياتهم من خلال التنافس مع أقوى الرياضيين في جميع البطولات التي تضمها الدورة».

وواصلت سوق دبي الحرة تواجدها في دورة ند الشبا الرياضية، حيث جددت رعايتها في النسخة العاشرة لتكون راعياً رئيسياً للدورة، وقال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نكون الراعي الذهبي لبطولة ناس الرياضية لدعم توجهات القيادة الرشدية في ترسيخ مكانة الرياضة في ثقافة المجتمع ونشر ممارسة الرياضة فردياً أو من خلال الفرق، على مر السنين، دعمنا العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية انطلاقاً من إيماننا بأهمية الرياضة في جعل المجتمع صحياً ونشيطاً وسعيداً وتعزيز الترابط والتعارف بين مختلف فئات المجتمع، نحن سعداء أيضاً نشاهد منتسبينا يشاركون في مختلف الفعاليات الرياضية، وفي مقدمتها سباق الجري والدراجات الهوائية».

سحوبات

وتواصل شركة الطاير للسيارات حضورها المميز في الدورة وجددت تواجدها ضمن الرعاة الرئيسيين وتقديم أحدث السيارات لتوزيعها كجوائز مجانية من خلال السحوبات المفتوحة لجمهور الدورة، وتقدم شركة الطاير للسيارات هذا العام 6 سيارات فورد سيتم إجراء السحوبات عليها خلال أيام الدورة، وستكون السيارات هي: سيارة واحدة من موديل برونكو موديل عام 2022، و5 سيارات من موديل تيريتوري موديل 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز