نيكولاس بطل «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح كبير، أمس، بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليكوبتر» للمحترفين، والتي ضمت نخبة الطيارين في العالم، وتمت منافساتها تحت شعار «سماء دبي تجمعنا»، واحتضنتها حديقة خور دبي طوال الأيام الثلاثة الماضية، وسط حضور جماهيري كبير من محبي وعشاق اللعبة ورواد وزوار الحديقة بدبي.

صدارة

وتوج الطيار الأمريكي نيكولاس ماكسويل بطلاً لدبي ماسترز 2023، بعد أن حصد 285 نقطة، منفرداً بالصدارة ليستحق كأس وذهبية البطولة ومبلغ سبعة آلاف دولار أمريكي بعد تنافس مثير، حيث قدم كل طيار من الطيارين الخمسة، الذين تأهلوا إلى النهائيات عرضين، الأول بمصاحبة الموسيقى، والآخر بالاستعراض الحر، وجاء في المركز الثاني الطيار التايلاندي سي دي سكارينا برصيد 280.5 نقطة، ونال كأس المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها 5500 دولار، والمركز الثالث للطيار التايواني كينكو، ونال كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 59.5 نقطة وجائزة مالية قدرها 3500 دولار، والمركز الرابع للطيار التايلاندي كان بونبوي برصيد 249 نقطة، ونال جائزة مالية قدرها 2000 دولار، فيما حصل الطيار التايواني بيتر على جائزة المركز الخامس المالية وقدرها 1500 دولار.

تتويج

وعقب الجولة النهائية قام يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد، ويوسف الشحي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة، بتتويج الفائزين في البطولة، ووجه يوسف الحمادي باسم اللجنة المنظمة وكل الوفود المشاركة في البطولة الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدعم سموه الرياضة والرياضيين عامة، والرياضات الجوية خاصة، مؤكداً أن البطولة إحدى ثمار هذا الدعم السخي، الذي يحظى به اتحاد الرياضات الجوية، كما قامت اللجنة المنظمة العليا بتوزيع شهادات تقدير للمشاركين والحكام واللجان العاملة والهيئات والدوائر المحلية والحكومية، التي أسهمت في إنجاح الحدث.

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